Deti môžu cez prázdniny študovať na Univerzite Komenského aj online

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júla (TASR) - Do 31. júla sa deti môžu pridať k študentom Detskej Univerzity Komenského (DUK) a študovať aj online formou. Malí študenti sa môžu prihlasovať sa www.dukonline.sk, spätne si pozrieť zmeškané prednášky, vyplniť testy a ukončiť detskú letnú univerzitu diplomom. TASR o tom informovala PR manažérka Slávka Boldocká.Organizátormi DUK sú Divadlo Aréna a Univerzita Komenského (UK) v Bratislave a odborným garantom a realizátorom vzdelávacej online formy DUK Online je spoločnosť Datalan, ktorá „živé“ prednášky prináša stovkám detí cez internet. Počas leta na deti čaká deväť videoprednášok profesorov zo Slovenska aj zahraničia, ako aj ďalší pestrý program. DUK Online je pre všetky deti zdarma a bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú, môžu cez internet získať poznatky z prednášok a zároveň aj výhru. Keďže ide o 9. ročník DUK, hrá sa o deväť technických hračiek.Videoprednášky sú zverejňované na stránke www.dukonline.sk každý utorok až do 3. septembra. Po prednáške deti cez online formulár vyplnia skúšobný test. Diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského Online získajú študenti, ktorí úspešne absolvujú aspoň šesť z deviatich testov, zaslaný im bude poštou do 15. septembra. Počas prvej prednášky s názvom Prečo si nemôžeme kúpiť mobil?, zverejnenej na webe v utorok 9. júla, rektor UK Marek Števček priblížil študentom oblasť práva.Tak ako DUK aj DUK Online je určená pre deti od deväť do 14 rokov. So študentmi bude online komunikovať koordinátor, ktorý im bude nielen posielať výsledky online testov, ale aj zodpovie otázky k štúdiu, prednáškam či profesorom. Online vyučovanie je kapacitne neobmedzené. Aj tento rok sa uskutoční 29. júla špeciálny workshop pod záštitou spoločnosti Datalan, na ktorom sa desiatky detí zoznámia s technológiami budúcnosti. Zúčastniť sa na ňom môžu aj študenti online štúdia.