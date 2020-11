Deti môžu opäť poslať list cez projekt Vianočná pošta, Ježiško pošle odpoveď aj s darčekom

Námet na poštovú známku

Limitované vianočné pohľadnice

20.11.2020 - Deti môžu do 17. decembra opäť poslať list, pohľadnicu či kresbu Ježiškovi cez projekt Vianočná pošta. Ako informovala v tlačovej správe hovorkyňa Slovenskej pošty (SP) Iveta Dorčáková, do oficiálnej schránky v Rajeckej Lesnej dorazilo tento rok zatiaľ takmer 400 listov zo Slovenska aj zahraničia.Prvý slovenský list prišiel 16. júla od deti z Trstenej a prvý zahraničný z Nemecka 12. augusta. Predseda predstavenstva SP Martin Ľupták podotkol, že aj tento rok vyberie odborná porota kresbu, ktorá bude námetom pre poštovú známku. Kresby však deti musia priložiť na samostatný hárok papiera. Podrobnejšie informácie nájdu záujemcovia na internetovej stránke Vianočná pošta.Hlavným motívom tohoročnej špeciálnej vianočnej poštovej známky „Vianočná pošta 2020“, so špecifickým symbolom T2 50g, ktoré zodpovedá cene 65 centov, je kresba vianočnej ozdoby v podobe zvončeka od Sone Drbúlovej zo Žiliny. Poštová známka je doplnená aj o zimné motívy snehuliaka, kométy a hviezd z kresby od Alexandry Patakyovej z Komárna. Na motív obálky FDC využili kresbu „Zimnej krajiny“, ktorú nakreslila Alexandra Potúčková zo Starej Turej. Kresba Martina Galla z Dubnice nad Váhom sa stala predlohou vianočnej pečiatky FDC s vianočným stromčekom. Dorčáková vysvetlila, že grafickú úpravu výtvarných návrhov zhotovil akademický maliar Vladislav Rostoka a jej patrónom sa stal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (Sme rodina).V 22. ročníku akcie majú deti na výber poslať so svojou spätnou adresou pohľadnicu alebo list na adresu „Ježiško 999 99“ či využiť špeciálnu internetovú aplikáciu – mojapohladnica.sk. Ježiško im spätne pošle odpoveď spolu s darčekom. Dorčáková objasnila, že Ježiško vie odpovedať deťom nielen v slovenčine, ale aj v angličtine a v Braillovom písme. Dodala, že aj v tomto roku budú na vybraných poštách bezplatne k dispozícii špeciálne limitované vianočné pohľadnice.Deti z celého sveta posielajú listy, pohľadnice a kresby prostredníctvom projektu Vianočná pošta Ježiškovi od roku 1999. Od vzniku projektu prišlo na adresu takmer dva milióny pozdravov. Minulý rok zo 46 štátov sveta doputovalo celkom 93 429 listov. Medzi najčastejších odosielateľov patria deti zo Slovenska, Taiwanu, Hongkongu, Českej republiky a Ruska. Dorčáková priblížila, že najdlhší list s dĺžkou 20 metrov dostali od deti zo Základnej a materskej školy Horná Ždaňa. Najstaršou fanúšičkou je 97-ročná pani Anna z denného stacionára v Margecanoch, ktorá poslala na adresu Ježiškovi aj kresbu.