Deti na Slovensku boli v tomto roku terčom sexuálneho násilia doposiaľ v 284 prípadoch

26.9.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra SR eviduje k 31. júlu tohto roka 284 trestných činovobťažovania detí mladších ako 15 rokov.Ako uviedol rezort vnútra v tlačovej správe, sexuálne vykorisťovanie bolo na Slovensku minulý rok druhým najčastejším účelom obchodovania s ľuďmi.Upozornilo na to ministerstvo vnútra pri príležitosti Medzinárodného dňa protizneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi.Do augusta tohto roka tiež zistili 41 trestných činovnásilia. V prípade obetí obchodovania s ľuďmi bolo tento rok na Slovensku osem prípadovvykorisťovania.Obeťami boli ženy, z toho v dvoch prípadoch išlo o dievčatá vo veku 16 rokov.Za posledné roky stúpa na Slovensku aj početzneužívania detí v online prostredí, keď sa deti sexuálnych aktivít zúčastňujú virtuálne, napríklad prostredníctvom live chatu či live video prenosu.„Medzi najčastejšie využívané elektronické nástroje patrí sociálna sieť Facebook a jej komunikačná platforma Messenger, slovenské platformy Azet či Pokec, v menšej miere sociálne siete Instagram, Snapchat, Chatstep a TikTok,“ uviedol rezort vnútra.Ako ministerstvo dodalo, vo väčšine prípadov sú maloletými poškodenými dievčatá s priemerným vekom 13 rokov.„Je neprijateľné, aby boli ženy, dievčatá i malé deti vystavenévydieraniu, zneužívaniu, obchodovaniu a neľudskému zaobchádzaniu, ktoré je v rozpore so základnými ľudskými právami. Tento deň je príležitosťou pre nás všetkých, aby sme sa hlbšie zamysleli nad spôsobmi, akými môžeme obetiam pomôcť,“ zdôraznil minister vnútra Roman Mikulec