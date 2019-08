Deti nemeckých bojovníkov IS v Sýrii prileteli do vlasti rodičov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Frankfurt nad Mohanom 21. augusta (TASR) - Tri deti nemeckých občanov bojujúcich v Sýrii za Islamský štát (IS) prileteli v utorok večer z irackého Arbílu na letisko vo Frankfurte nad Mohanom. Ide vôbec o prvý prípad, čo Nemecko repatriovalo deti usvedčených militantov Islamského štátu zo Sýrie. Predtým už prijalo približne desiatku detí bojovníkov IS z Iraku.Píše o tom agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenie hovorcu spolkovej polície.Pri prevzatí detí na letisku vo Frankfurte asistovali aj zamestnanci miestneho úradu pre deti a mládež a sociálneho úradu. Z dôvodu ochrany osobných údajov neuviedol hovorca polície o deťoch nijaké ďalšie podrobnosti.Podľa DPA ide o dve sestry vo veku dva a štyri rokov, ktoré do Arbílu sprevádzala ich stará mama, a sedemročného chlapca, takisto v sprievode svojej starej mamy.Na hraniciach Sýrie a Iraku odovzdali kurdskí predstavitelia podľa informácií ministerstva zahraničia v pondelok nemeckej delegácii štyri deti - tri siroty a šesťmesačné choré bábätko. Polícia sa o tom, kde sa bábätko momentálne nachádza, neinformovala.Deti žili po porážke teroristickej organizácie IS v Sýrii v utečeneckom tábore al-Haul.Na severovýchode Sýrie žije podľa údajov Západokurdistanského informačného centra (Rojava Information Center, RIC) 117 detí s nemeckým občianstvom a 21 detí Nemcov, ktoré však majú iné než nemecké občianstvo. Na tomto území sa nachádzajú aj desiatky žien a 66 mužov, z ktorých sa viac než 40 údajne podieľalo na vojnových zločinoch.