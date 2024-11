Deti pred násilím ticho neochráni, tisícky detí aj rodičov na Slovensku a v Česku vyslali bubnovaním jasný odkaz

Bubny zazneli po celej krajine

Preventívne aktivity

22.11.2024 (SITA.sk) - Jedenásty ročník podujatia Bubnovačka, organizovaný Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, opäť upozornil na dôležitosť ochrany detí pred násilím a zdôraznil význam včasnej prevencie.Tisíce detí, rodičov a odborníkov sa po celom Slovensku a Česku spojili, aby bubnovaním vyslali jasný odkaz - deti pred násilím ticho neochráni. November je obdobím, v ktorom si spoločnosť pripomína niekoľko kľúčových dátumov súvisiacich s ochranou práv dieťaťa, vrátane Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym zneužívaním a Svetového dňa detí.Pri tejto príležitosti 19. novembra zazneli po celej krajine bubny, čo malo symbolizovať spoločnú snahu zabrániť násiliu na deťoch.„Detský hlas je dôležitý. Ak ho počúvame, pomáha nám lepšie porozumieť detskému svetu. Pripomína nám, že aj my sme boli deťmi, no najmä nám pomôže odhaliť to, čo deti ohrozuje," zdôraznila riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch Mária Vargová.Vysvetlila, že počúvaním detských hlasov je možné lepšie chrániť ich pred hrozbami. V roku 2024 sa Bubnovačky zúčastnilo cez 300 tisíc detí a dospelých z Českej a Slovenskej republiky.Okrem samotnej akcie boli súčasťou podujatia aj preventívne aktivity na tému šikanovania, kyberšikanovania a ďalších rizík v online prostredí. Cieľom aktivít bolo zvýšiť informovanosť a dôveru detí voči štátnym inštitúciám a ich roli v ochrane detí.