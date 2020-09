Deti v Centrách pre deti a rodiny museli obetovať na dlhé týždne pobyty u rodičov, osobné kontakty s blízkymi a nemohli sa venovať ani športu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.9.2020 (Webnoviny.sk) -Úsmev ako dar už takmer 30 rokov organizuje pre deti z detských domovov celoslovenské Športové hry, ktorých cieľom je nielen športový výkon a súťaživosť, ale najmä budovanie vzťahov a rozvoj osobnosti. V čase pandémie a udržiavania spoločenského odstupu a častokrát aj izolácie je šport na vonkajších ihriskách jedinečná príležitosť, ako si tieto väzby udržať. Aj keď sú hry celoslovenské, po prvýkrát nemali vo finále zastúpenie všetky kraje pre obavy z cestovania."Deťom z detských domovov často chýba cieľavedomosť a práve Športové hry im dávajú príležitosť túto vlastnosť si vypestovať. Tak ako si poradia s prekážkami na športovom štadióne, pomáha im to poradiť si aj s prekážkami, na ktoré narážajú v živote. Cieľom tohto športového podujatia je tak aj príprava detí na bezproblémovú integráciu do spoločnosti, pričom táto potreba je v súčasnej pandemickej situácii ešte výraznejšia," priblížilktorá pôsobí v Centre pre deti a rodiny v Pečeňadoch upozorňuje, že. "Posledné mesiace sme sa všetci museli naučiť mnohé potreby riešiť v online prostredí. V čase rôznych obmedzení vytvoril internet a sociálne siete užitočný priestor pre vzdelávanie, kontakty s blízkymi a aj pre zábavu. V záujme psychického zdravia je však dôležité, aby sa internet nestal jediným takýmto priestorom. Ako trvalé a nekontrolované riešenie by totiž mohol u detí viesť ku skreslenému vnímaniu reality, konzumnému spôsobu života alebo aj závislosti," upozorňuje Andrea Hudeková. "V súčasnosti, kedy nevieme ako dlho budeme bojovať s pandémiou, vidím v Športových hrách aj možnosť rozvoja dôležitej sociálnej zručnosti –. Len od nás dospelých a priamo v prirodzených situáciách sa deti môžu naučiť zodpovedne dodržiavať opatrenia (ROR) počas bežného života," dodáva Hudeková.Podujatia Športové hry Nestlé, ktoré sa konalo na atletickom štadióne v Šamoríne sa zúčastnilo celkovo 90 detí z 26 Centier pre deti a rodiny z piatich krajov a realizovalo sa, ktorý podobné aktivity víta: "Deti sú to najcennejšie, čo máme. Sú naša budúcnosť, a preto ich treba podporovať stále a vo všetkom, čo im robí radosť a čo ich v živote môže posunúť vpred. Som rád, že aj deti z Centier pre deti a rodinu majú príležitosť rozvíjať svoje osobnosti a zručnosti, nadväzovať sociálne väzby a kontakty s rovesníkmi prostredníctvom rôznych aktivít, ako sú napríklad aj takéto športové hry. Pobyt a pohyb na čerstvom vzduchu kedykoľvek a v akomkoľvek počasí má pozitívny vplyv nielen na telo a imunitu, ale aj na myseľ, navyše sa pri športe uvoľňujú endorfíny, teda hormóny šťastia. Tak nechajme deti, nech sú šťastné," povedalMladé športové talenty prišli motivovať aj slovenskí reprezentanti v atletike, Majster Európy v behu na 60 m a, najlepšia slovenská bežkyňa na 400 m, finalistka Majstrovstiev Európy."Vždy rád podporím akcie, ktorých zmyslom je pomoc druhým. Deti z detských domovov si šport a pohyb zaslúžia. Aj prostredníctvom športu, prípadne tréningu, môžu tráviť čas zmysluplne a prekonávať ťažšie obdobia. Obdivujem aj všetkých, čo takéto akcie pripravujú a venujú im svoj čas. Nikdy neviete, či aj spomedzi týchto detí nevzíde talent, ktorý to v športe môže dotiahnuť ďaleko," povedal Ján Volko.Najúspešnejšími atlétmi Športových hier Nestlé, ktorí získali aj ocenenie Top športovec, sa stali Žaneta Šulíková z CDR Pečeňady, Denisa Kovalovská zo Serede a Adam Didi z Kremnice. Putovný pohár ministra práce už po tretí raz po sebe vyhralo CDR Necpaly, vďaka čomu im zostáva natrvalo.Viac informácií o Športových hrách a ďalších aktivitách organizácie Úsmev ako dar nájdete na: www.usmev.sk sa už 38 rokov stará o to, aby deti mohli bezpečne vyrastať v rodinách, ideálne tých vlastných. Vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc širokých rodín, pripravuje a sprevádza náhradných rodičov, buduje centrá pre obnovu rodiny a zariadenia núdzového bývania, či domy na polceste pre mladých bez rodinného zázemia, poskytuje opusteným deťom oporné vzťahy, napĺňa ich potreby v oblasti voľného času a osobnostného rozvoja, sieťuje kompetentných odborníkov a podieľa sa na tvorbe legislatívnych noriem. Plnohodnotné a harmonické detstvo v kruhu rodiny je nezastupiteľnou hodnotou ako pre každé dieťa, tak pre celú spoločnosť. Táto hodnota si zaslúži našu ochranu a deti, ktorým ju nemôžu sprostredkovať vlastní rodičia, si zaslúžia našu podporu. Programy spoločnosti Úsmev ako dar vznikli a trvajú práve preto, aby podporu deťom a ich rodinám dlhodobo prinášali.Informačný servis