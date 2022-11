Deti zo Slovenska i zo sveta môžu aj tento rok písať Ježiškovi na adresu „Ježiško 999 99“ (video+foto)

Projekt Vianočnej pošty

Vytúžené darčeky

Vianočná poštová známka

14.11.2022 (Webnoviny.sk) - Deti z celého Slovenska i sveta môžu aj tento rok písať Ježiškovi na adresu „Ježiško 999 99“. Dôležité je uviesť na pohľadnici alebo liste spiatočnú adresu.Pohľadnica sa dá poslať aj cez špeciálnu internetovú aplikáciu – mojapohladnica.sk . „Slovenská pošta Ježiškovi všetky odkazy doručí. Spolu s odpoveďou Ježiško pošle aj milý rozprávkový darček," píše v tlačovej správe Slovenská pošta Obľúbený projekt Vianočnej pošty v pondelok slávnostne otvorili generálny riaditeľ Slovenskej pošty Ľubomír Mindek , štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť a výkonná riaditeľka Poštovej banky Melinda Burdanová.Pozdravy, kresby a želania môžu deti z celého sveta posielať Ježiškovi od roku 1999. „Projekt Vianočnej pošty je obľúbený najmä u detí, pretože predznamenáva príchod Vianoc, najkrajšieho obdobia v roku. Slovenská pošta organizuje tento unikátny projekt už 24-krát a jeho hlavným cieľom je motivovať deti k písaniu listov, podporovať v nich fantáziu a kreativitu, a samozrejme, prinášať im radosť. Myslím si, že to sa nám darí, keďže sme Ježiškovi do Rajeckej Lesnej doručili celkovo už viac ako 2 milióny listov," povedal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Ľubomír Mindek.V tomto roku Ježiškovi doručili už takmer 1 000 listov s detskými želaniami zo Slovenska a zahraničia.Obsahom detských listov sú prevažne zoznamy vytúžených darčekov, ktoré by si deti chceli nájsť pod vianočným stromčekom. Najčastejšie sú to hračky, tablety, mobily, školské aj športové potreby, knihy, spoločenské hry, ale aj živé zvieratká.„Vianočná pošta sa pre deti nielen zo Slovenska, ale z celého sveta stala pevnou súčasťou predvianočných zvykov. Teší ma, že aj vďaka našej podpore môžu deti písať Ježiškovi už takmer štvrťstoročie a ich vianočná korešpondencia nikdy neostane bez odozvy. Každoročne sú to desiatky tisíc listov, ktoré nielen s odpoveďou, ale aj s prekvapením putujú naspäť na adresu malých pisateľov a prinášajú im radosť a neopakovateľnú atmosféru Vianoc," uviedla Melinda Burdanová , výkonná riaditeľka Poštovej banky , ktorá je aj tento rok partnerom projektu Vianočná pošta.Spoločne s listami môžu deti posielať Ježiškovi aj kresby, tie však musia byť na samostatnom hárku papiera. Odborná porota zo všetkých kresieb vyberie tú najkrajšiu, ktorá sa stane námetom budúcoročnej vianočnej známky. Podrobné informácie o Vianočnej pošte pre Ježiška a o súťaži sú dostupné na internetovej stránke www.vianocnaposta.sk Súčasťou otvorenia aktuálneho ročníka Vianočnej pošty je aj predstavenie vianočnej poštovej známky „Vianočná pošta 2022“ s nominálnou hodnotou 0,75 eura.Všetky výtvarné návrhy poštovej známky, FDC a FDC pečiatky vybrala Realizačná komisia známkovej tvorby z obrázkov, ktoré boli poslané spolu s vianočnými listami v roku 2021. Námetom poštovej známky je kresba od Viktórie Bubeníkovej. Na známke sú tri postavy symbolizujúce koledníkov. Súčasne vychádza obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 11. 11. 2022 a domicilom obce Rajecká Lesná.Autorkou motívu FDC v podobe vianočného mestečka je Kristína Gubienová. Predlohou FDC pečiatky je anjel od Nikolett Andrei Samai.