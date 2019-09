Deťom s ADHD ubližujú napäté rodinné vzťahy, tvrdí odborník

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 5. septembra (TASR) - Napätie detí s poruchou s deficitmi pozornosti a hyperaktivitou (ADHD) sa veľakrát spája s napätými alebo chaoticky nastavenými rodinnými vzťahmi, tvrdí psychológ a lektor Matej Štepita, ktorý sa venuje aj práci s týmito deťmi.hovorí.Napätie v rodinách nevníma ako individuálne zlyhanie, ale ako spoločenský fenomén.myslí si Štepita. Preto by podľa neho spoločnosť mala prejavovať záujem, snažiť sa o hĺbku, pokoj, kontakt s prírodou a zrelosť. Tie pôsobia terapeuticky aj na deti s ADHD a ich rodiny.U niektorých detí s poruchou problémy podľa psychológa počas puberty a dospievania odznejú. Iní ľudia sa s nimi musia naučiť žiť. Pracuje aj s dospelými s ADHD, ktorí prichádzajú sami, lebo vnímajú svoje trápenia plynúce z diagnózy a majú motiváciu aj schopnosti ich postupne riešiť.vysvetľuje Štepita. Tieto schopnosti sa podľa neho zídu každému, ale dospelý s ADHD ich pre svoju impulzivitu a roztržitosť potrebuje ešte viac, aby v jeho živote nezavládol chaos.S dospelými Štepita pracuje individuálne, no myslí si, že by mala zmysel aj skupinová práca. Pri rodinách s deťmi kombinuje spolu so svojimi kolegyňami individuálnu prácu s rodinou aj skupiny pre viacero rodín.uviedol Štepita. Doplnil, že pri skupinovej terapii si rodičia vedia navzájom často aj prakticky poradiť a tiež získajú pocit, že so svojím trápením nie sú jediní na svete.