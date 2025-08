Deťom v Česku zostanú aj po rozvode obaja rodičia, novela občianskeho zákonníka priniesla významné zmeny

Nová legislatíva

Spolupráca rodičov

2.8.2025 (SITA.sk) - Deťom v Česku zostanú aj po rozvode obaja rodičia, novela občianskeho zákonníka tak priniesla významné zmeny. Zmeny majú pomôcť rodičom k dohode v starostlivosti o deti. Ako vysvetlilo občianske združenie Striedavá starostlivosť o deti , slovensko-česká spoločnosť, po rozvode sa o deti budú starať obaja rodičia.Zmeny začnú v Česku platiťNa základe novej legislatívy sa tak očakáva, že sa samotní rodičia dohodnú, kto sa kedy o deti postará. Pokiaľ sa nedohodnú, každému rodičovi určí obdobie starostlivosti súd.Novela občianskeho zákonníka je podľa združenia veľmi kvalitná a posúva Českú republiku na svetovú špičku v tejto oblasti. „Bola pripravená odborníkmi z oblasti práva, psychológie a sociológie po niekoľkoročnej analýze aktuálneho stavu a identifikácii problémov, ku ktorým v praxi dochádza. Prijatiu novej legislatívy predchádzalo mnoho odborných diskusií, rodinnoprávnych sympózií v Justičnej akadémii v Kroměříži, zavádzanie prvkov Cochemskej praxe na českých súdoch i vytvorenie programu pre edukáciu rodičov," priblížilo združenie. Ako doplnilo, hoci slovenské rodiny žijú veľmi podobne ako české, legislatíva oboch krajín je odlišná.„Pri vzniku dvoch samostatných republík v roku 1993 platil v nových štátoch rovnaký zákon o rodine. V prípade rozvodu manželstva mal súd určiť, komu dieťa zverí do výchovy a ako má každý z rodičov prispievať na výživu dieťaťa. O päť rokov neskôr Česi do svojho zákona doplnili možnosť zveriť dieťa do spoločnej, prípadne striedavej výchovy. Aj slovenské rodiny mali záujem využiť striedavú a spoločnú starostlivosť, ale zákony im umožnili striedavku až od roku 2010 a spoločnú starostlivosť až od roku 2023, teda o 25 rokov neskôr ako českým rodinám," pripomenulo združenie.Česká republika teraz skoncovala so zverovaním detí do starostlivosti. Združenie sa preto pýta, kedy s tým skoncuje aj Slovensko. Združenie podotklo, že po rozvode sa najlepšie darí deťom, ktorých rodičia spolupracujú a dohodnú sa.„Najväčšími prekážkami pri tvorbe dohôd je určenie, ktorému z rodičov bude dieťa zverené do starostlivosti a aké výživné bude platiť druhý rodič. Česi odstránili najväčší problém pri uzatváraní rodičovských dohôd. Neznamená to, že všetci rodičia sa odteraz na všetkom dohodnú, rozhodne však bude pre nich cesta k dohode jednoduchšia," doplnilo združenie, podľa ktorého by sa tak malo touto legislatívou inšpirovať aj Slovensko.Ministerstvo spravodlivosti pre agentúru SITA uviedlo, že nedisponuje znením českej právnej úpravy. „Nebudeme komentovať legislatívnu iniciatívu inej krajiny. V SR sa preferuje vždy dohoda rodičov o výkone rodičovských práv. Ak sa rodičia dohodnúť nevedia, rozhodne súd, ktorý buď dieťa zverí len jednému z rodičov, alebo ho zverí do spoločnej, prípadne striedavej starostlivosti," uzavrelo ministerstvo.