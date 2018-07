Deťom v Kysuckej nemocnici čítala rozprávky aj E. Jurinová

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Čadca 31. júla (TASR) – Spríjemniť pobyt deťom, hospitalizovaným na detskom oddelení Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci, je cieľom rozprávkových odpoludní a zážitkových čítaní Pekné slovo lieči. V utorok prišla deťom čítať aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová."Dozvedela som sa o aktivite Kysuckej knižnice v Čadci a myslím si, že takéto akcie by sa mali podporovať. Je veľmi dobré, keď k pacientom príde niekto, kto im dodá optimizmus. Deti potom strávia čas v nemocnici pri liečbe oveľa lepšie," povedala Jurinová.Primár detského oddelenia Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci Jozef Marec doplnil, že pre deti je čítanie príjemným rozptýlením a pomáha im zabudnúť na odlúčenie od blízkych. "Sme radi, lebo dni sú tu pre nás všetkých ako jeden. Deti sa niekedy nudia a smútia, keď nie sú zamestnané a ničím sa nezaoberajú. Deti pekné slová vnímajú veľmi intenzívne. Pekné slovo určite lieči, ale môže mať rôzne podoby. Deväťdesiat percent ochorení a telesných ťažkostí ide z hlavy. Čiže, keď to pekné slovo pacient absorbuje, spracuje a má z toho príjemný zážitok, určite mu to prospeje," podotkol Marec.Podľa zástupkyne riaditeľky Kysuckej knižnice v Čadci Ľubice Lašovej spolupracujú s Kysuckou nemocnicou viac ako desať rokov. "Na začiatku letného obdobia prinesieme do nemocnice knižky, ktoré si detičky môžu požičiavať a čítať. Každý utorok potom chodí pracovníčka knižnice do nemocnice a číta s deťmi. Sú bez rodičov a chceme im spríjemniť pobyt v nemocnici, aby tu neboli samé. A zároveň ich motivovať, aby po odchode z nemocnice navštívili našu knižnicu," dodala Lašová.