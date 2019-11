Detská železnica v Košiciach ukončila projekt cezhraničnej spolupráce

Košická detská historická železnica, foto z archívu. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 29. novembra (TASR) - Obnovená výhybňa Vpred či nová staničná budova pribudli na detskej železnici v Košiciach. Spolu s úzkorozchodnou železničkou Lillafüred v maďarskom Miškovci zrealizovali v uplynulých dvoch rokoch spoločný cezhraničný projekt v hodnote 578.000 eur. V Košiciach spojazdnili aj ďalší úzkorozchodný rušeň, v Miškovci zrekonštruovali areál stanice. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal riaditeľ Košickej detskej historickej železnice Ľubomír Lehotský.Ako pripomenul, medzinárodný projekt Interreg financovaný z prostriedkov Európskej únie bol pre nich zatiaľ najväčším projektom, do ktorého sa zapojili. Zrealizovali investície za viac ako 210.000 eur. Najväčšia časť smerovala do výhybne, ktorej obnovenie umožňuje opätovné zavedenie križovania vlakov. Podľa neho to zvýšilo kapacitu železničky, ktorá v uplynulých rokoch zaznamenávala pokračujúci nárast návštevnosti. V tomto roku prepravili rekordne okolo 52.000 cestujúcich.povedal.Počas projektu dokončili na železničke aj stavbu novej staničnej budovy v nástupnej stanici Čermeľ. Ako spresnil, ide o prvú obnovenú staničnú budovu po asanáciách v 90. rokoch. S výstavbou začalo občianske združenie Detská železnica Košice vlani. Na stavebné dokončovacie práce získali z projektu vyše 64.000 eur. V budove je okrem iného aj minimúzeum či výstava artefaktov z histórie železničky.dodal Lehotský s tým, že na znak partnerstva nesie názov Miskolc, ten na maďarskej strane dostal pomenovanie Košice.K ďalším investíciám patrí vybudovanie detského ihriska či spustenie prvej aplikácie pre smartfóny – audiosprievodcu po železničke a Čermeľskom údolí.Súčasťou projektu bola aj príprava spoločného rozvojového dokumentu, ktorý okrem mapovania súčasnej situácie oboch železníc poukazuje aj na možnosti ich rozvoja. Dokument pre Košickú detskú historickú železnicu navrhuje napríklad predĺženie trate smerom k mestu, či odporúča zmeny v konečnej stanici Alpinka, kde by mohlo vzniknúť Košický skanzen so železničnou a lesníckou tematikou.Maďarský partner počas projektu komplexne modernizoval stanicu Dorrotya a zrekonštruoval historický vagón.uzavrel Ádám Jákots zo železničky Lillafüred v Miškovci.