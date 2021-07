Detské ihrisko v bratislavskej Karlovej Vsi zrekonštruujú, slúžiť bude aj zdravotne znevýhodneným deťom

Staré prvky odstránia

Hojdačka pre deti s epilepsiou

5.7.2021 (Webnoviny.sk) - Detské ihrisko Adámiho - Márie Jančovej v bratislavskej Karlovej Vsi čaká rekonštrukcia za 139-tisíc eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), v ktorom mestská časť hľadá dodávateľa stavebných prác.„Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia detského ihriska Adámiho - Márie Jančovej," uvádza sa v oznámení ÚVO. Predpokladaná hodnota zákazky je 139 180 eur bez DPH a termín na predkladanie ponúk do verejnej súťaže je do 14. júla. Rekonštrukciou areálu vznikne ihrisko pre zdravotne znevýhodnené deti.V rámci revitalizácie detského ihriska odstránia staré hracie prvky, ktoré nespĺňajú súčasné bezpečnostné požiadavky alebo sú v zlom technickom stave. Existujúce prvky vo vyhovujúcom stave presunú na iné miesto.„Centrálna herná zóna primárne pre deti vo veku 3 - 6 rokov bude tvorená balančnými prvkami, pružinovými a preklápacími hojdačkami, inkluzívnym kolotočom, hernou vežou s dvomi šmýkačkami, vežou s uzavretou šmýkačkou a štyrmi interaktívnymi panelmi pre deti na invalidnom vozíku," uvádza obstarávateľ.Novú hojdaciu zónu bude tvoriť sústava hojdačiek pre mladšie aj staršie deti, hojdačka hniezdo, hojdačka rodič - dieťa a tiež inkluzívna hojdačka pre deti s epilepsiou. Nové pieskovisko bude vytvorené zo súčasnej hracej plochy so starým lezeckým prvkom. Zónu pre staršie deti budú tvoriť dve plochy.„Nové para workout ihrisko bude prispôsobené aj pre ľudí na invalidnom vozíku a umiestnené na EPDM podlahe, susediace so súčasným mini streetballovým ihriskom a zároveň tu bude osadený aj vonkajší pingpongový stôl," uvádza mestská časť. Spodná plocha bude tvorená veľkou lezeckou zostavou, lezeckou stenou v tvare Z a hojdačkou hniezdo.