Detskí onkologickí pacienti v B. Bystrici budú využívať kanisterapiu

Banská Bystrica 3. júla (TASR) – Kanisterapia je pomocná psychoterapeutická metóda, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na človeka a už čoskoro ju budú môcť využívať deti hospitalizované na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici. Nemocnica totiž získala minulý mesiac kladné stanovisko z ministerstva zdravotníctva k jej zavedeniu pre deti s onkologickým ochorením. TASR o tom v utorok informoval Marek Michalčík z občianskeho združenia (OZ) Svetielko nádeje.OZ sa v spolupráci so združením K-7 Psovodi - záchranári SR už niekoľko rokov usiluje o zavedenie kanisterapie priamo do nemocničného prostredia. K tomuto úsiliu sa pridalo i vedenie DFNsP a spoločné snahy vyústili do povolenia zaradiť kanisterapiu do doplnkového terapeutického programu pre malých onkopacientov.priblížil lekár Pavel Bician, predseda OZ Svetielko nádeje.Podľa neho nemocnica spolu s poskytovateľom služby ešte musí vypracovať metodiku zameranú na všetky oblasti zabezpečenia podmienok v súvislosti s poskytovaním kanisterapie, ktorá u pacientov znižuje napätie, strach či úzkosť a prináša radosť i rozptýlenie. Očakáva sa, že po vypracovaní a nastavení podmienok a pravidiel ju budú môcť prví malí pacienti využívať už tento rok.OZ Svetielko nádeje poskytuje komplexnú starostlivosť o deti a mladých ľudí s onkologickým alebo iným život limitujúcim ochorením so zreteľom na celú rodinu. Za uplynulých 16 rokov poskytlo pomoc a podporu viac ako 550 pacientom a ich rodinným príslušníkom. V starostlivosti detského mobilného hospicu malo 38 pacientov. Na jeho výletoch a rekondičných pobytoch sa zúčastnilo 508 detí a 305 rodinných príslušníkov. Za 16 rokov existencie Svetielko nádeje podporilo DFNsP v Banskej Bystrici sumou viac než milión eur najmä pri zakúpení prístrojov, vybavenia oddelenia a ambulancie.