Detský festival Medvedie dni ponúkne na Hrebienku množstvo zábavy

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 1. augusta (TASR) – Detský festival Medvedie dni, ktorý sa v stredu začína na Hrebienku vo Vysokých Tatrách, ponúkne počas štyroch dní množstvo zábavy nielen pre najmenších. Realizujú ho už po 11. raz.Návštevníkov čaká program so zabávačom a moderátorom Andrejom Bičanom, spevákom Mirom Jarošom, youtuberom Gogom, Tanečnou školou muzikálu Kubo, speváčkou Kristínou a Trpaslíkmi z RTVS. "Na detských divákov čaká aj Divadlo hudby, Féder Teáter, kúzelník Talostan či škola tanca s Credance. Od stredy do soboty si tak malí aj veľkí užijú atmosféru plnú medvedej zábavy, nebude chýbať sprievodný program s medvedími hrami a súťažami," informovala hovorkyňa spoločnosti Tatry Mountain Resorts (TMR) Zuzana Fabianová.Pre návštevníkov sú pripravené muzikály Mačky, Kolo-kolo mlynské, čaká na nich aj poštár Vinco. Súčasťou programu je aj desať animačných stanovíšť, ktoré sú zamerané na postreh, pamäť, presnosť a pohyb. Chýbať nebude nafukovacia lezecká stena, lanové prekážky ako medvedia klietka, hra šípky, lezecká sieť medzi stromami alebo stanovište 'Ako sa hrabe medveď v kontajneri'. Deti, ktoré si so sebou vezmú na podujatie plyšového medvedíka, dostanú malú pozornosť.V súvislosti s podujatím čaká mesto Vysoké Tatry aj zvládnutie dopravnej situácie. "V spolupráci s mestskou a dopravnou políciou sme pripravili 14 parkovacích plôch vyznačených na mape a zverejnených na www.vt.sk a www.regiontatry.sk. Vodičom budú pomáhať prenosné dočasné dopravné značenia, ako aj zmena organizácie dopravy v Starom Smokovci. Na medvedí festival jazdí v pravidelných intervaloch pozemná lanovka zo Starého Smokovca a peší návštevníci môžu využiť prechádzku po značenom chodníku alebo po príjazdovej komunikácii," priblížil Lukáš Brodanský z TMR.V prípade naplnenia všetkých parkovísk v Starom Smokovci budú motoristi odkláňaní na záchytné parkovisko pod penziónom Raimund, odkiaľ bude premávať v pravidelných intervaloch bezplatná kyvadlová doprava na autobusovú stanicu do Starého Smokovca.