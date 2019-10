Detva obnoví polikliniku, získalo na to 779.000 eur z eurofondov

Ilustračná foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Detva 28. októbra (TASR) - Poliklinika v Detve, ktorú vlastní mesto, prejde rozsiahlejšou rekonštrukciou. Tamojšia samospráva získala na jej obnovu finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 779.000 eur, čo tvorí 95 percent oprávnených výdavkov.uviedla vedúca oddelenia rozvoja Mestského úradu v Detve Anna Golianová. Predpokladá sa, že to bude koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka.Cieľom rekonštrukcie je zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie počtu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti. Zároveň sa z polikliniky vytvorí centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. V objekte by mal navyše pribudnúť aj röntgen a gynekologická ambulancia.Práce by mali trvať dva roky. Počas nich je naplánovaná rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy, ktorá zahŕňa obnovu vnútorných stierok a náterov, výmenu podlahových krytín, vybudovanie nových priečok a ďalšie nevyhnutné úpravy na prevádzku. Rozpočet ráta aj s rekonštrukciou rozvodov teplej a studenej vody, elektroinštalácie a ústredného kúrenia.doplnila Golianová.