Deutsche Bahn ukončí používanie glyfosátu do konca roka 2022

Berlín 28. novembra (TASR) - Nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn plánuje do troch rokov ukončiť používanie glyfosátu. Firma tak reaguje na rastúce obavy z vplyvu tejto látky na ľudské zdravie a životné prostredie. Informovalo o tom vo štvrtok nemecké ministerstvo dopravy.Podľa ministerstva ukončí Deutsche Bahn používanie glyfosátu do konca roka 2022, uviedla agentúra DPA. Ministerstvo zároveň dodalo, že železničná spoločnosť bude skúšať účinnosť takzvaných bio-herbicídov. Samotné Nemecko plánuje ukončiť používanie glyfosátu, ktorý vyvoláva spory, či je, alebo nie je karcinogénny, od konca roka 2023.Ako sa uvádza v liste generálneho riaditeľa Deutsche Bahn Richarda Lutza ministrovi dopravy Andreasovi Scheuerovi zo začiatku novembra, spoločnosť plánuje tento rok použitie glyfosátu zredukovať na polovicu a do konca roka 2022 ho úplne prestať používať. Firma používa glyfosát na čistenie železničných tratí od buriny.V roku 2017 použila spoločnosť na likvidáciu buriny približne 67 ton glyfosátu. Minulý rok to bolo podstatne menej, k čomu prispelo dlhotrvajúce sucho. Deutsche Bahn chce do budúcnosti používať iné spôsoby ničenia buriny, napríklad horúcu vodu, elektrický prúd a ultrafialové žiarenie.