Deutsche Bank a Commerzbank ukončili rozhovory o fúzii bez dohody

Na archívnej snímke sídlo banky Commerzbank vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 25. apríla (TASR) - Nemecké banky Deutsche Bank a Commerzbank vo štvrtok oznámili, že ukončili rozhovory o možnej fúzii bez dohody.Obe banky sa pritom odvolali na exekučné riziká, náklady na reštrukturalizáciu a kapitálové požiadavky. Svoje oznámenie uverejnili po šiestich týždňoch rokovaní o fúzii.Ich snaha o zlúčenie sa stretla s tvrdou opozíciou odborov, ktoré sa obávali straty 30.000 pracovných miest.Nemeckí vládni predstavitelia na čele s ministrom financií Olafom Scholzom pritom podporovali zlúčenie, ktoré by viedlo k vytvoreniu najväčšej banky v krajine. A ukončilo by pochybnosti o budúcnosti oboch bánk, ktoré sa stále zotavujú z finančnej krízy pred vyše 10 rokmi.Akcie v Commerzbank vo štvrtok do 9.28 SELČ klesli o 1,5 %, kým akcie Deutsche Bank vzrástli o 0,7 %.Zlyhanie rozhovorov zvýši tlak na Deutsche Bank, aby urobila radikálnejšie zmeny, napríklad zredukovala svoju investičnú banku v USA, čo odporúčajú regulačné úrady aj niektorí významní investori.Commerzbank bude po neúspešných rokovaniach zraniteľnejšia voči zahraničnému prevzatiu. Unicredit aj ING už vyjadrili záujem o druhého najväčšieho nemeckého veriteľa, uviedli zdroje, ktoré nechceli byť menované.Niektorí významní investori už po potvrdení rozhovorov o fúzii 17. marca spochybnili logiku tohto kroku a aj ratingové agentúry varovali pred rizikami.Obe banky totiž prechádzajú rozsiahlym procesom reštrukturalizácie, čo vyvolalo otázniky, ako by integrovali nového partnera. Deutsche Bank vlani dosiahla svoj prvý ročný zisk za tri roky a snaží sa znížiť rizikovejšie investície aj počet zamestnancov a zmodernizovať počítačové systémy.Commerzbank, ktorá sa dlhodobo spoliehala na stabilné pôžičky nemeckým malým a stredným podnikom, musela odpísať miliardy zlyhaných úverov. V minulom roku však dosiahla zisk 865 miliónov eur.Predseda predstavenstva Deutsche Bank Paul Achleitner v marci povedal, že banky sa budú snažiť oznámiť konkrétne kroky pred zverejním výsledkov za 1. kvartál, ktoré sa očakáva 26. apríla.Analytici predpovedajú, že zisk Deutsche Bank v 1. štvrťroku klesol.