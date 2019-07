Deutsche Bank oznámila plán reštrukturalizácie

Na snímke sídlo Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 7. júla (TASR) - Najväčšia nemecká banka Deutsche Bank oznámila rozsiahly 3,5-ročný plán reštrukturalizácie v hodnote približne 7,4 miliardy eur. Jeho súčasťou je aj zrušenie takmer pätiny pracovných miest. Banka to oznámila po zasadnutí dozornej rady vo Frankfurte nad Mohanom.Deutsche Bank uviedla, že do konca roka 2022 plánuje zrušiť približne 18 000 pracovných miest. Následne by mala zamestnávať zhruba 74.000 zamestnancov. Banka zároveň oznámila, že ukončí svoj globálny biznis obchodovania s akciami a výrazne zredukuje investičnú banku. Okrem toho vytvorí novú divíziu na presunutie takzvaných zlých aktív v hodnote okolo 74 miliárd eur.V dôsledku nákladov na reštrukturalizáciu plánuje za 2. kvartál zaúčtovať stratu po zdanení na úrovni 2,8 miliardy eur. Strata pred zdanením by mala dosiahnuť 500 miliónov eur.Po úprave o mimoriadne položky v dôsledku reštrukturalizácie očakáva banka zisk pred zdanením okolo 400 miliónov eur a po zdanení zisk na úrovni 120 miliónov eur. Oficiálne výsledky za 2. kvartál zverejní Deutsche Bank 24. júla.