Deutsche Bank prehodnocuje sťahovanie Postbank na nové miesto

Frankfurt nad Mohanom/Bonn 24. augusta (TASR) - Nemecká Deutsche Bank začala prehodnocovať plánované sťahovanie centrály svojej dcérskej Postbank do novej bonnskej štvrte Neuer Kanzlerplatz, ktorá je ešte vo výstavbe. Podľa časopisu Der Spiegel hrozí zrušenie týchto plánov, čo by mohlo naznačovať ďalšie odbúravanie pracovných miest v Bonne.Hovorca Deutsche Bank pre agentúru DPA uviedol, že v úsilí znížiť náklady začínajú preverovať aj svoje nehnuteľnosti. Zdôraznil však, že "banka stojí za svojím sídlom v Bonne". Podľa jeho slov sa Deutsche Bank nemieni vzdať ani Postbanky, ktorá zamestnáva celkovo 18.000 ľudí, z toho zhruba 3000 práve v Bonne.Deutsche Bank sa po zdĺhavých ťahaniciach vo vedení napokon na jar 2017 rozhodla, že Postbank predsa len nepredá, ale zaradí do jej portfólia súkromnú a firemnú klientelu. Odvtedy v nej zrušila 5500 pracovných miest na plný úväzok a pred dvomi mesiacmi sa vedenie a odbory dohodli na zoškrtaní ďalších 2000 miest v oblasti súkromného bankovníctva.V rámci radikálnej reštrukturalizácie chce najväčší finančný koncern Nemecka do konca roka 2022 znížiť počet trvalých pracovných miest zo súčasných takmer 91.500 na 74.000.