Deutsche Bank presunula časť zúčtovania eura z Londýna do Nemecka

Na archívnej snímke sídlo Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 30. júla (TASR) - Deutsche Bank, najväčšia nemecká banka, už presunula "veľkú časť" svojich aktivít v oblasti zúčtovania eura z Londýna do Frankfurtu and Mohanom. Banka to potvrdila v pondelok po tom, ako noviny Financial Times ako prvé informovali o zmene zúčtovania.Tento presun je prínosom pre nemeckú burzu Deutsche Börse, ktorá si dala za cieľ získať veľkú časť tzv. euro clearingového trhu po odchode Británie z Európske únie (EÚ).Podľa vlaňajších údajov Banky pre medzinárodné zúčtovanie v roku 2016 sa približne 75 % euro clearingových aktivít uskutočnilo v Británii. Aj Európska centrálna banka podporuje presun týchto zúčtovacích aktivít do eurozóny, aby na ne po brexite mohla dohliadať.Krok Deutsche Bank je však do značnej miery symbolický a neprinesie presun pracovných miest. Jej hovorca uviedol, že banka efektívne tlačí na "iné tlačidlo". Chce nasmerovať euro clearing na Eurex, svoju zúčtovaciu divíziu.Spoločnosť Eurex má totiž v súčasnosti len 8-% podiel na trhu zúčtovania eura. Aj to je však nárast oproti nulovému podielu pred rokom.