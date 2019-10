Deutsche Bank vykázala aj za 3. kvartál stratu

Na snímke sídlo Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 30. októbra (TASR) - Nemecká Deutsche Bank v stredu oznámila, že za 3. kvartál vykázala stratu 832 miliónov eur. Dôvodom boli náklady na rozsiahlu reštrukturalizáciu a strmý pokles príjmov jej kľúčovej divízie obchodovania s dlhopismi.Ide pritom už o druhú štvrťročnú stratu najväčšej nemeckej banky po sebe v dôsledku hlbokej reštrukturalizácie. Na porovnanie, v 2. kvartáli 2019 mala stratu 3,15 miliardy eur.Deutsche Bank preto očakáva stratu aj za celý rok po tom, ako v júli oznámila, že zredukuje obrovské množstvo pobočiek a zruší 18.000 pracovných miest, čo je zhruba pätina. To by ju malo stáť odhadom 7,4 miliardy eur.Tržby banky v 3. kvartáli klesli o 15 % na 5,3 miliardy eur. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv očakávali vyššie tržby, 5,6 miliardy eur.Strata po zdanení za dané obdobie bola 832 miliónov eur, zatiaľ čo pred rokom mala banka zisk 229 miliónov eur.Výnosy divízie obchodovania s dlhopismi klesli v 3. štvrťroku o 13 %, čo ešte podčiarklo slabosť investičnej divízie nemeckého veriteľa.Deutsche Bank, založená v roku 1870, je spolu s americkými veľkobankami JPMorgan Chase, Bank of America a Citigroup považovaná za jednu z najdôležitejších bánk pre globálny finančný systém.Nemecký veriteľ však čelil množstvu strát a škandálov, čo ho viedlo k tomu, aby sa po finančnej kríze pustil do jednej z najväčších reštrukturalizácií svojej investičnej divízie.Generálny riaditeľ Christian Sewing v súvislosti s týmito výsledkami poznamenal, že štyri hlavné divízie banky vykázali zisk pred zdanením. „Tieto štvrťročné výsledky sú iba priebežným hodnotením, sú však povzbudivé,“ napísal Sewing spolupracovníkom.Nemecká banka uviedla, že „urobila výrazný pokrok v reštrukturalizácii v súlade s kľúčovými cieľmi“, ktoré oznámila v júli.Počet zamestnancov spoločnosti klesol pod 90.000 z 92.000. Na konci roka 2022 by mala mať zhruba 74.000 zamestnancov.