Deutsche Bank zostáva v skupine najvýznamnejších svetových ústavov

Na archívnej snímke sídlo Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bazilej 16. novembra (TASR) - Deutsche Bank (DB), najväčší nemecký úverový ústav, zostáva napriek plánom jej vedenia znižovať riskantné podnikanie aj naďalej mimoriadne dôležitý pre globálne finančné trhy. DB musí preto mať vyššiu rezervu vlastného kapitálu.V piatok medzinárodná Rada pre finančnú stabilitu (Financial Stability Board (FSB) publikovala hodnotenie globálneho finančného systému. Podľa nej Deutsche Bank patrí medzi štyri svetové finančné ústavy, ktoré majú rozhodujúci význam pre celý sektor.FSB ju uvádza na treťom mieste, rovnako ako banky Citigroup a HSBC. Žiada od nich, aby zvýšili svoj rezervný kapitál ešte o 2 %. Dôležitejšou ako uvedená trojica je pre svetový finančný systém banka JP Morgan.Ako potenciálne nebezpečné pre systém sú podľa Rady banky, ktorých krach by v dôsledku silného prepojenia mohol viesť k otrasom vo svetovej ekonomike.Každoročne aktualizovaný zoznam bánk, ktoré majú zásadný význam pre svetový finančný systém, pozostáva z 29 ústavov. V porovnaní s vlaňajškom je v ňom o jednu banku menej.FSB vznikla v roku 2009 z rozhodnutia skupiny najpriemyselnejších a najdôležitejších rozvojových krajín (G20). Bola to reakcia na finančnú krízu z roku 2008.Rada pozostáva z centrálnych bankárov, členov bankového dozoru a zástupcov vlád. Jej úlohou je koordinácia postupu v globálnom bankovom systéme. Plnenie jej konkrétnych rozhodnutí zostáva na zákonodarcoch jednotlivých členov G20.