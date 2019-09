Deutsche Post smeruje so svojou elektrickou dodávkou na čínsky trh

Malý elektrický pick-up Streetscooter, ktorý vyrába dcérska spoločnosť Deutsche Post, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bonn/Peking 7. septembra (TASR) - Nemecká pošta Deutsche Post dlhé roky nedokázala zvýšiť predaj svojej malej elektrickej dodávky Streetscooter, to sa však už čoskoro môže zmeniť. Spoločnosť totiž podpísala predbežnú dohodu s čínskou automobilkou Chery, na základe ktorej plánuje upraviť dodávku pre čínsky trh a možno aj ďalšie ázijské krajiny. Sériová produkcia v Číne by mala dosahovať 100.000 vozidiel ročne a začať sa má v roku 2021.Deutsche Post odhaduje objem investícií celkovo na 500 miliónov eur, tie však poskytne takmer výlučne čínska strana. Streetscooter poskytne know-how, duševné vlastníctvo a skúsenosti s výrobou ľahkých úžitkových vozidiel.Deutsche Post pritom doteraz predala len 10.000 dodávok, ktoré používa jej dcérska spoločnosť DHL pri doručovaní zásielok. Prvý Streetscooter získala DHL v roku 2014, v rovnakom roku Deutsche Post kúpila výrobcu, ktorý vznikol v roku 2010.Deutsche Post síce predala vozidlá aj externým organizáciám, napríklad komunálnym podnikom, podľa agentúry DPA ich však nebolo veľa. Z analýzy údajov štátnych úradov, ktorú vykonala Univerzita Duisburg-Essen, vyplýva, že v Nemecku je registrovaných len zhruba 11.700 Streetscooterov. Hoci dcérsky startup neposkytuje informácie o svojom hospodárení, podľa expertov je už dlhodobo vo vysokej strate, čo však v prípade začínajúcich výrobcov elektromobilov nie je ničím výnimočné. Ako príklad uvádzajú americkú Teslu.Hoci spočiatku Deutsche Post s projektom Streetscootera vyvolávala nadšenie, išlo o predčasnú radosť. Vďaka čínskemu partnerovi by sa však list mohol obrátiť. "," vyjadril sa nový šéf výrobcu elektrickej dodávky Jörg Sommer.