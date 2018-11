Deutsche Telekom zaznamenal nárast tržieb aj čistého zisku

Nemecká spoločnosť Deutsche Telekom. Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bonn 8. novembra (TASR) - Nemecký telekomunikačný gigant Deutsche Telekom (DT) vo štvrtok uviedol, že v 3. štvrťroku 2018 zaznamenal nárast čistého zisku. Vďačí za to novým zákazníkom aj vyšším príjmom vo všetkých svojich prevádzkových segmentoch.Čistý zisk DT za tri mesiace do konca septembra 2018 stúpol na 1,11 miliardy eur z minuloročných 507 miliónov eur. Analytici, ktorých oslovila agentúra FactSet však predpovedali Deutsche Telekom lepší výsledok, a to čistý zisk v 3. štvrťroku 1,37 miliardy eur.Zisk na akciu sa zvýšil na 23 centov z vlaňajších 11 centov/akcia. Upravený zisk bez jednorazových položiek vzrástol na 1,32 miliardy eur z 1,24 miliardy eur v 3. kvartáli 2017.Prevádzkový zisk pred úrokmi a zdanením EBIT však klesol o 18,3 % na 2,53 miliardy eur, ale upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa zvýšil o 8,5 % na 6,21 miliardy eur.Tržby spoločnosti tiež vzrástli, a to o 4,7 % na 19,10 miliardy eur z minuloročných 18,25 miliardy eur. Americká mobilná divízia T-Mobile US opäť zaznamenala najsilnejší rast na americkom trhu.Nárast tržieb z mobilných služieb v Nemecku o 3,1 % umožnil spoločnosti opätovne potvrdiť svoju vedúcu úlohu na domácom trhu. Jej "optická" klientska základňa sa pritom zvýšila o 30 % na 11,6 milióna zákazníkov na konci septembra.Deutsche Telekom na základe týchto výsledkov zvýšil svoj výhľad na rok 2018 a teraz očakáva upravený EBITDA vo výške 23,6 miliardy eur namiesto predchádzajúcich 23,2 miliardy eur.