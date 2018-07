Deutschkongress má podporiť výučbu cudzích jazykov na školách

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok 2. júla (TASR) – Poukázať na dôležitosť cudzích jazykov v školskom systéme a podporiť ich výučbu v slovenských školách - to sú hlavné myšlienky podujatia Deutschkongress, ktoré sa v týchto dňoch koná v Ružomberku. Kongres má zároveň reagovať na výskum Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK) a Advantage Austria z roku 2017, podľa ktorého je na Slovensku akútny nedostatok zamestnancov hovoriacich po nemecky.Prihlásených je viac ako 300 účastníkov zo školskej, vedeckej, politickej a hospodárskej sféry. „Cieľom kongresu je vytvorenie siete inštitúcií a partnerov, ktorí sa v rámci slovenského vzdelávaciehouviedla členka organizačného tímu podujatia Hana Chmelárová Marková.Program kongresu je rozdelený do dvoch dní (2. - 3. júl) a tvoria ho viaceré konferencie, didakticko-metodické workshopy, odborné i vedecké prednášky a kongresový veľtrh, na ktorom sa predstavia vydavateľstvá, školy i univerzity. Pondelkový program zavŕši slávnostná recepcia s účasťou významných hostí z ministerstva školstva, firiem a škôl.dodala.Súčasťou kongresu je i výmena kontaktov medzi firmami a školami. Je to podujatie určené pre všetky firmy na Slovensku. So zástupcami škôl a univerzít sa počas krátkeho stretnutia budú môcť porozprávať o možnostiach nadviazania spolupráce a o dosiahnutých úspechoch pri riešení projektov.Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátny pedagogický ústav a veľvyslanci nemecky hovoriacich krajín - Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko. Organizátormi podujatia Deutschkongress sú SUNG, Nemecké veľvyslanectvo na Slovensku, Goetheho inštitút, Katolícka univerzita v Ružomberku a Zentralstelle für das Auslandsschulwesen.