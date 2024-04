Devastujúce záplavy v Rusku, po pretrhnutí hrádze vytopilo tisíce domov (foto)

6.4.2024 (SITA.sk) - V ruskom meste Orsk neďaleko hraníc s Kazachstanom museli evakuovať približne dvetisíc ľudí po tom, ako stúpajúca hladina rieky Orsk v dôsledku záplav pretrhla hrádzu.Ako uviedol starosta Orska Vasilij Kozupica, pretrhnutie hrádze nastalo v piatok večer a do sobotňajšieho rána bolo v tomto 200-tisícovom meste zaplavených viac ako 2 400 obytných budov. Vo viacerých oblastiach sú výpadky elektriny.Úrady tiež uviedli, že záplavy postihli aj ďalšie miesta v oblasti pohoria Ural, kde museli evakuovať takmer štyritisíc ľudí. Nebolo jasné, či do tohto počtu boli zahrnuté evakuované osoby v Orsku.Rieka Ural, dlhá asi 2 428 kilometrov, tečie z južnej časti Uralu cez Rusko a Kazachstan do severného okraja Kaspického mora.Ruský vyšetrovací výbor začal vyšetrovanie s cieľom preskúmať podozrenie z porušenia stavebných bezpečnostných predpisov a nedbanlivosti, ktoré mohli spôsobiť pretrhnutie priehrady