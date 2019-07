Deväť nedeľných cyklovýletov ponúka atraktívne trasy Liptova

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liptovský Mikuláš 1. júla (TASR) – Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov spúšťa od prvej júlovej nedele deväť bezplatných nedeľných cyklovýletov so sprievodcom po atraktívnych trasách regiónu. TASR o tom informovala manažérka OOCR Región Liptov Katarína Šarafínová.Doplnila, že na vybraných výletoch bude k dispozícii aj cyklobus s vozíkom na bicykle. "uviedla Šarafínová.povedala riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.Na výlety do Vlkolínca a do Kôprovej doliny je podľa Šarafínovej možné využiť aj elektrobiky. "vysvetlila manažérka OOCR Región Liptov." uzavrel cyklokoordinátor OOCR Región Liptov Andrej Medla.Projekt Nedeľné cyklovýlety organizuje s partnermi OOCR Región Liptov a na jeho realizáciu použije prostriedky z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 3500 eur.