Devätnásty ročník Memoriálu P. Dubovského s medzinárodným zastúpením

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rozdelenie základných skupín:



A-skupina: ŠK Slovan Bratislava, Qabala SC, Górnik Zabrze



B-skupina: SK Slavia Praha, FK Crvena zvezda, Videoton FC





Program turnaja (všetky zápasy na Akadémii ŠK Slovan v Prievoze):



sobota 18. mája:



09.15 ŠK Slovan Bratislava – Qabala SC (A)



10.30 SK Slavia Praha – FK Crvena Zvezda (B)



12.15 Górnik Zabrze – Qabala SC (A)



13.30 FK Crvena Zvezda – Videoton FC (B)



14.45 ŠK Slovan Bratislava – Górnik Zabrze (A)



16.00 SK Slavia Praha – Videoton FC (B)



nedeľa 19. mája:



9.00 zápas o 5. miesto



10.45 zápas o 3. miesto



12.30 finále



14.00 odovzdávanie cien

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. mája (TASR) - Počas predposledného májového víkendu sa v Bratislave uskutoční atraktívny medzinárodný turnaj mladšieho dorastu futbalistov do 16 rokov, už 19. ročník Memoriálu Petra Dubovského. ŠK Slovan Bratislava ho každoročne organizuje vždy v čase nedožitých narodenín bývalého slovenského reprezentanta. O cennú trofej sa tento rok pobije šesť mužstiev.Popri domácom výbere ŠK Slovan Bratislava prijali pozvánku zahraničné mužstvá SK Slavia Praha (ČR), Górnik Zabrze (Poľsko), Qabala SC (Azerbajdžan), Videoton FC (Maďarsko) a FK Crvena Zvezda Belehrad (Srbsko). Šesť tímov je rozdelených do dvoch trojčlenných skupín, v ktorých sa súperi stretnú každý s každým, jeden zápas bude trvať 2x30 minút. Súboje základných skupín sa odohrajú v sobotu 18. mája na štadióne Akadémie ŠK Slovan v Prievoze.Nedeľa už bude patriť súbojom o konečné umiestnenie, ktoré sa taktiež uskutočnia na Akadémii ŠK Slovan. Víťazi základných skupín si zahrajú vo finále a zvyšné mužstvá podľa svojho umiestnenia o bronz, resp. piate miesto. Vstup pre fanúšikov na zápasy je voľný. Klub o tom informoval na oficiálnom webe.Súpermi "belasých" v základnej skupine bude azerbajdžanský tím Qabala SC a poľský tím Górnik Zabrze.„Týmto memoriálom si každoročne pripomíname pamiatku skvelého futbalistu a úžasného človeka, ktorý odišiel príliš skoro a jeho náhly odchod nás všetkých dodnes bolí. Peter Dubovský je príklad talentu, ktorý vyrástol na bratislavských ihriskách a svojou pracovitosťou sa prepracoval až do Realu Madrid. Je inšpiráciou pre našich mladých hráčov, ktorým sa snažíme vytvárať čo najlepšie podmienky na futbalový rast a rozvoj. Devätnásty ročník Memoriálu Petra Dubovského sľubuje zaujímavé zápasy medzi kvalitnými tímami z rôznych krajín. Tešiť sa môžeme na konfrontácie rôznych futbalových štýlov. Verím, že aj tento ročník bude dôstojnou pripomienkou odkazu Petra Dubovského a že opäť uvidíme zaujímavé a kvalitné futbalové zápasy,“ vyhlásil športový riaditeľ ŠK Slovan Richard Trutz."Sme radi, že tradícia pokračuje a aj v tomto roku organizujeme Memoriál Petra Dubovského. V Bratislave privítame skutočnú kvalitu. O sile Slavie Prahy či Crveny Zvezdy ani netreba veľmi hovoriť, veľmi kvalitné tímy však majú aj Videoton FC či Górnik Zabrze. Menšou neznámou je azerbajdžanská Qabala SC, tá sa však v posledných rokoch na seniorskej úrovni prezentuje výbornými výsledkami, dvakrát po sebe sa z prvého kvalifikačného kola prebojovala až do skupiny Európskej ligy. Verím, že naši mladší dorastenci získajú ďalšie cenné skúsenosti a pobijú sa o víťazstvo na tomto prestížnom podujatí," povedal šéftréner mládeže ŠK Slovan Vladimír Gála.