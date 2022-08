Deväťročný Ukrajinec Davyd Ivanov sa stal majstrom sveta v karate, hoci sa pripravoval cez internet

14.8.2022 (Webnoviny.sk) - Talentovaný ukrajinský karatista Davyd Ivanov sa stal majstrom sveta v karate napriek tomu, že bol nútený pripravovať sa na podujatie cez internet.Iba 9-ročný sa nemohol stretnúť so svojím trénerom, ktorý nesmel opustiť Rusmi okupovaný Berďansk v Zaporižžskej oblasti. Referuje o tom web zn.ua.Chlapec pred ruskou inváziou žil v spomenutom Berďansku na pobreží Azovského mora. Po obsadení mesta Rusmi sa mu s rodičmi podarilo odísť do zahraničia, no jeho tréner nemohol opustiť okupované mesto.Na svetový šampionát v karate verzie FSKA sa preto Davyd Ivanov pripravoval online. Napokon na MS získal zlato a pri odovzdávaní cien hrdo vztýčil ukrajinskú vlajku.