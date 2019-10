Developer Prima Parku I podal podnet na okresnú prokuratúru

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. októbra (TASR) - Developer Prima Parku I v bratislavskom Ružinove, spoločnosť Cresco Ružinov, podal v pondelok (28. 10.) podnet na Okresnú prokuratúru Bratislava II. Žiada v ňom preskúmať údajne nezákonný postup ružinovského stavebného úradu a zároveň jeho nečinnosť v kolaudačnom konaní a konaní o predĺžení lehoty predčasného užívania. Platnosť dočasnej kolaudácie vypršala v septembri. Ružinov tvrdenia o nečinnosti odmieta.uvádza sa v podnete, ktorý má TASR k dispozícii. Ak sa preukážu prieťahy a nečinnosť, developer požaduje vyvodenie príslušných právnych dôsledkov, najmä vydanie upozornenia prokurátora.Spoločnosť Cresco Ružinov zároveň žiada miestny stavebný úrad, aby "bezodkladne riadne" pokračoval v kolaudačnom konaní a vydal kolaudačné rozhodnutie k Prima Parku I. Je totiž presvedčená o tom, že konaniu nič nebráni, keďže hlavné mesto upustilo od podmienky vybudovať odbočovací pruh, ktorú v minulosti zakotvilo do svojho záväzného stanoviska a ktorá sa premietla aj do stavebného povolenia. Na "oplátku" má developer prispieť na vybudovanie cyklotrasy a promenády so stromami. Magistrát o tom listom informoval developera i stavebný úrad, čo považuje za postačujúci krok v rámci konania. Takýto postup považuje za zákonný aj developer.Iný názor však má stavebný úrad, ktorý požaduje zmenu záväzného stanoviska hlavného mesta. Poukazuje na to, že záväzné stanovisko je záväzné a stanovené podmienky svojvoľne vypúšťať nemôže. Argumentácia mesta formou listu nemá podľa neho právny účinok. Ružinovský starosta Martin Chren v tejto súvislosti už kontaktoval splnomocnenca hlavného mesta pre vzťahy so samosprávou. Mestská časť zároveň podotýka, že postup zmeny záväzného stanoviska v minulosti už magistrát viackrát aplikoval.Mestská časť Ružinov podľa starostu rozumie developerovi, ktorý chráni svoje záujmy a chce investovať do skvalitnenia prostredia pre tisíce obyvateľov, ktorých kvalitu života ovplyvnila výstavba.skonštatoval pre TASR Chren s tým, že viac napísaných listov neznamená, že developer koná. Ten totiž dôrazne odmieta tvrdenia, že je dlhodobo nečinný.Starosta však poukazuje na fakt, že spoločnosť Cresco Ružinov stále nepodala žiadosť o kolaudáciu. Developer síce argumentuje tým, že na základe predmetného listu z magistrátu požiadal o pokračovanie kolaudačného konania, mestská časť však upozorňuje na to, že nie je možné pokračovať v konaní, ktoré v minulosti už bolo ukončené vydaním povolenia na predčasné užívanie, žiadosť o kolaudáciu musí byť podaná nanovo.doplnil Chren s tým, že z toho dôvodu má byť adresátom žiadosti magistrát, nie stavebný úrad. Zároveň dodal, že úrad oznámil začiatok konania o predĺženie dočasného užívania.Stavebné povolenie pre Prima Park I bolo vydané v roku 2014, podmienkou však bolo vybudovanie odbočovacieho pruhu. O vypustenie tejto podmienky sa developer snaží od začiatku, požiadavku považuje za neopodstatnenú, nelogickú a nič neriešiacu. Tri jeho žiadosti smerované od roku 2014 na magistrát zostali bez odpovede, mesto reagovalo až v roku 2019.Developer pre TASR pripustil, že v minulosti zvažoval aj vybudovanie tohto odbočovacieho pruhu, "nech je s tým už pokoj". Tvrdí však, že s jeho výstavbou nemohol začať, lebo sa odbočovací pruh stal v roku 2015 podmienkou aj na vybudovanie Prima Parku II, preň chýbajú spoločnosti stále potrebné povolenia.