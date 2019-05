Devín odvysiela 63 titulov, nominovaných na Festival rozhlasovej hry

Na archívnej snímke Slovenský rozhlas RTVS na Mýtnej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) - Poslucháči Rádia Devín si najbližší týždeň budú môcť vypočuť všetkých 63 titulov, ktoré boli nominované na Festival rozhlasovej hry. Ten sa uskutoční 10. až 12. júna v Trnave, počas ktorého odborná porota z dvadsiatky hier, ktoré sa dostali do užšieho výberu, vyberie víťazov v kategóriách nad 30 minút a do 30 minút. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.Rádio Devín odvysiela od soboty 1. júna do nedele 9. júna 63 súťažných hier, vytvorených za predchádzajúce dva roky. Prvé dve hry odznejú v sobotu 1. júna od 20.00 h a ďalšie v nasledujúce dni od 15.00 h a od 20.00 h. Tento program nadväzuje na tradičný a poslucháčsky obľúbený Týždeň rozhlasovej hry, ktorý sa konal každé dva roky a Rádio Devín plánuje v tejto periodicite pokračovať.uviedol pre médiá šéfdramaturg Rádia Devín Peter Janků.Rozhlasová hra ako kráľovský rozhlasový žáner je podľa neho jedným z pilierov vysielania Rádia Devín, ktoré tento rok ponúka poslucháčom každé dva týždne premiéru jednej rozhlasovej hry.dodal Janků.Produkciu rozhlasových hier za uplynulé dva roky tvoria dramaturgicky i realizačne veľmi rôznorodé diela. Tie majú potenciál osloviť nielen nadšencov pre klasiku a veľké mená domácej i svetovej literatúry, ale aj odvážnych milovníkov experimentu. Ako priblížila vedúca Odboru literárno-dramatickej výroby Slovenského rozhlasu Zuzana Belková, zostavenie kolekcie všetkých nominovaných hier pre vysielanie Rádia Devín bolo niečím ako okamihom pravdy.konštatovala.Hlavnými organizátormi Festivalu rozhlasovej hry sú RTVS a Trnavský samosprávny kraj. Hlavným partnerom je Rádio Devín. Partnermi sú mesto Trnava, Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Kultúrne centrum Malý Berlín, Združenie rozhlasových tvorcov, Literárne informačné centrum a Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenska. Ambasádorkou festivalu je herečka Emília Vášáryová.