Devínska Nová Ves má nové parkovisko pri železničnej stanici

Železničná stanica Devínska Nová Ves

Bratislava 19. novembra (TASR) – Pri železničnej stanici v bratislavskej Devínskej Novej Vsi vzniklo nové bezplatné parkovisko. Vybudovala ho mestská časť spolu so Železnicami SR (ŽSR). Ide o jeden z prvých príkladov spolupráce obce, resp. mesta a železníc. Tá funguje tak, že železnice poskytnú za zvýhodnené nájomné svoje voľné plochy pri železničných staniciach a samospráva na vlastné náklady vybuduje parkovisko, ktoré bude spravovať.priblížil generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.Projekt si pochvaľuje aj mestská časť, ktorá so železnicami uzatvorila nájomnú zmluvu na desať rokov s možnosťou predĺženia na ďalších päť rokov. Na nájomnom ročne zaplatí 240,68 eur.poznamenal devínskonovoveský starosta Milan Jambor. Parkovisko by tiež malo zlepšiť situáciu obyvateľov priľahlých ulíc pri železničnej stanici v Devínskej Novej Vsi, kde donedávna parkovali návštevníci stanice.Podľa platnej legislatívy železnice nemôžu prevádzkovať parkoviská pri železničných staniciach, môžu ale za zvýhodnené nájomné poskytnúť svoje priestory samosprávam pre ich vybudovanie. ŽSR v tejto súvislosti posúdili celkovo 150 lokalít v rámci celého Slovenska. Po marcovej výzve bolo oslovených 90 miest a obcí, z toho 43 zatiaľ na ponuku nereagovalo.Záujem prejavilo 47 miest a obcí, s mnohými z nich už železnice rokovali. Uzatvoriť nájomnú zmluvu sa podarilo v dvoch obciach, a to v spomínanej Devínskej Novej Vsi a v Lehniciach. V deviatich prípadoch sa nájomná zmluva pripravuje. Ide o Brestovany, Humenné, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Prievidza, Púchov – Horné Kočkovce, Šurany, Trnava.podotkol Erdössy.ŽSR pri posudzovaní lokalít riešili aj problémy, ktoré vytvorenie nových parkovísk neumožňujú. Najčastejším dôvodom je, že v predstaničnom priestore nevlastnia pozemky vhodné na tento účel, v niektorých lokalitách sú už dlhodobo uzatvorené zmluvy o prenájme. V ôsmich lokalitách to nie je možné, pretože existujúce pozemky sú potrebné pre prevádzku železničnej dopravy.