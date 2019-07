Devízové rezervy Číny v júni stúpli viac, ako sa čakalo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šanghaj 8. júla (TASR) - Devízové rezervy Číny v júni stúpli už druhý mesiac po sebe, a to viac, ako sa čakalo, na najvyššiu úroveň za vyše jeden rok. Prispeli k tomu vyhliadky na prímerie v obchodnom spore Číny so Spojenými štátmi, čo pomohlo zmierniť tlak na oslabenie čínskej meny jüanu.Podľa údajov centrálnej banky sa devízové rezervy Číny, najväčšie na svete, v júni zvýšili na 3,119 bilióna USD z 3,103 bilióna USD v predchádzajúcom mesiaci. Analytici pritom odhadovali, že stúpnu len o 2 miliardy USD.Kurz jüanu v júni vzrástol oproti doláru o 0,6 % a bol to jeho prvý mesačný zisk od februára. Podporila ho nádej, že sa predstavitelia Spojených štátov a Číny dohodnú na prímerí v obchodnom spore počas summitu G20 v Japonsku po tom, ako ich rokovania v máji uviazli a obe strany si vzájomne zvýšili clá.Ekonómovia tiež odhadli, že zahraniční investori nakúpili v júni čínske dlhopisy za najmenej 74,7 miliardy jüanov (9,65 miliardy eur), alebo viac.Výpisy z dlhodobých amerických dlhopisov totiž minulý mesiac klesli a dolár oslabil.