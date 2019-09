Dezignovanú členku EK Goulardovú vypočúvala francúzska polícia

Sylvie Goulardová, archívna snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Paríž 11. septembra (TASR) - Sylvie Goulardová, ktorá bola v utorok dezignovaná za členku Európskej komisie zodpovednú za vnútorný trh, v ten istý deň vypovedala v kauze fiktívnych pracovných miest. Informoval o tom spravodajský server Le Point.Vypočúvanie sa konalo v sídle Ústredného úradu pre boj proti korupcii a finančným a daňovým trestným činom (OCLCIFF) v Nanterre v departemente Hauts-de-Seine, región Ile-de-France, uviedol pre Le Point informovaný zdroj.Le Point dodal, že nominácia Sylvie Goulardovej na zástupkyňu Francúzska v EK vyvolala na francúzskej politickej scéne rozpaky a nevôľu najmä vzhľadom na aféru, do ktorej je zapletená. Týka sa údajného zneužitia peňazí určených pre asistentov poslancov Európskeho parlamentu za francúzsku stranu Demokratické hnutie (MoDem).V kauze sú vyšetrovaní aj šéf MoDem Francois Bayrou a jehoMarielle de Sarnez.Goulardová, ktorá bola europoslankyňou v rokoch 2009-17, bola kvôli tejto afére v roku 2017 odvolaná z funkcie ministerky obrany. Tento post vo vláde prezidenta Emmanuela Macrona zastávala len mesiac.Le Point začiatkom septembra napísal, že Goulardová vrátila do pokladne Európskeho parlamentu 45.000 eur. Táto suma podľa periodika zodpovedá mzdám a ďalším platovým náležitostiam vyplateným v čase od 1. júla 2014 do 28. februára 2015 Goulardovej poslaneckému asistentovi Stéphanovi Thérouovi.Európsky parlament túto kauzu uzavrel 30. augusta, pričom nespresnil výšku vrátenej sumy. Uviedol, že vyšetrovaním prípadu sa zistili. Informoval, že došlo k vrátaniu peňazí.Goulardová (54), ktorá plynule ovláda angličtinu, nemčinu a taliančinu, má za sebou výrazné európske úspechy. Bola členkou právnického tímu francúzskeho ministerstva zahraničných vecí, ktorý sa v roku 1989 zaoberal znovuzjednotením Nemecka, a neskôr slúžila ako politická poradkyňa bývalého predsedu EK Romana Prodiho.