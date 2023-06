Dezinfekčný prostriedok Virkon S od spoločnosti LANXESS dokáže zničiť vírus slintačky a krívačky už za 30 sekúnd

Rýchla dezinfekcia pri riedení 1:200 pri teplote 4 ˚C s 1% FBS



26.6.2023 (SITA.sk) -Dezinfekcia Virkon S spoločnosti LANXESS si získala pozornosť v súvislosti s intenzívnym úsilím kórejskej vlády obmedziť rýchlosť a rozsah nedávneho šírenia slintačky a krívačky. Je dokázané, že Virkon S ničí vírus slintačky a krívačky len za 30 sekúnd, čo z tohto dezinfekčného prostriedku určeného na použitie v chovoch zvierat robí účinné riešenie na včasnú prevenciu.V teste účinnosti, ktorý vykonalo Svetové referenčné laboratórium pre slintačku a krívačku v Pirbright Institute v Spojenom kráľovstve, sa ukázalo, že Virkon S zabíja vírus slintačky a krívačky v riedení 1:200 v prostredí s teplotou 4˚C a 1 % FBS len za 30 sekúnd.Výrobok schválilo aj britské ministerstvo pre životné prostredie, potraviny a vidiek (DEFRA) pre jeho dezinfekčnú účinnosť, ktorá dokáže zničiť vírus slintačky a krívačky za 30 minút pri riedení 1:1 300.Vysoko nákazlivý vírus slintačky a krívačky postihuje párnokopytníky, ako je hovädzí dobytok, ošípané a kozy. Nielenže sa rýchlo prenáša slinami a výkalmi, ale infikuje aj ich dýchací systém. Účinná prevencia je veľmi dôležitá najmä v počiatočných štádiách, pretože vírus sa môže šíriť aj prostredníctvom kontaminovaných látok na vozidlách, ktoré manipulujú so zvieratami, na oblečení alebo na poľnohospodárskom vybavení."Keďže vírus slintačky a krívačky je mimoriadne infekčný a prenosný, kľúčom k prevencii je rýchla dezinfekcia. Jedným z najúčinnejších riešení na minimalizáciu šírenia infekčných chorôb medzi zvieratami je používanie osvedčených dezinfekčných prostriedkov, ktoré zabezpečujú dôkladnú biologickú bezpečnosť," povedal Joon Hur, manažér obchodnej jednotky Material Protection Products v Kórei.Virkon S je účinný širokospektrálny dezinfekčný prostriedok a jeden z popredných produktov v oblasti biologickej bezpečnosti. Zostáva účinný proti širokému spektru veterinárnych infekčných chorôb, ako je africký mor ošípaných a vtáčia chrípka, a to aj pri nízkych teplotách okolo 4˚C. Z tohto dôvodu dokáže rýchlo ničiť vírusy a účinne predchádzať veterinárnym infekčným ochoreniam aj v zime bez potreby zvyšovania koncentrácie alebo času kontaktu s povrchom.Spoločnosť LANXESS má viac ako 30 rokov skúseností s vedeckým vývojom zloženia dezinfekčných prostriedkov. Virkon S je práškový dezinfekčný prostriedok obsahujúci účinnú látku monopersíran draselný.Rad dezinfekčných prostriedkov Virkon spoločnosti LANXESS sa rozpúšťa vo vode a môže sa široko používať v rámci hygieny na farmách, a to od dezinfekcie prahov na príjazdovej ceste až po dezinfekciu stajní.Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke spoločnosti LANXESS o biologickej bezpečnosti: https://lanxess.com/en/Products-and-Brands/Industries/Biosecurity-Solutions Spoločnosť LANXESS je popredná spoločnosť v oblasti špeciálnych chemikálií s tržbami vo výške 8,1 miliardy EUR v roku 2022 a približne 13 100 zamestnancami v 33 krajinách Hlavnou činnosťou spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických polotovarov, aditív, špeciálnych chemikálií a prostriedkov na ochranu spotrebiteľov. LANXESS je zaradený do popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme nájdete na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS