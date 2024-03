Dezinformácie môžu oslabiť dôveru v NATO, pre Slovensko bude výzvou im odolať, tvrdí Naď

Odolnosť Slovenska voči dezinformáciám

SR sa musí postaviť na správnu stranu

Zneužívanie tém obrany v politike

29.3.2024 (SITA.sk) - Najväčšou výzvou pre členské krajiny NATO bude odolať dezinformačným útokom a cieleným vplyvovým operáciám. Uviedol to bývalý minister obrany a predseda strany Demokrati Jaroslav Naď pri príležitosti 20. výročia vstupu SR do NATO.Podľahnutie premysleným kampaniam, na ktoré je podľa štatistík Slovensko náchylné, môže podľa bývalého šéfa rezortu obrany oslabiť celkovú dôveru v NATO.V súvislosti s výzvami do ďalšieho obdobia bude pre Slovensko podľa Naďa zásadné, či dokáže odolať dezinformáciám prúdiacim naprieč celým demokratickým svetom, a to najmä z Ruskej federácie. Ako Naď uviedol, za 75 rokov fungovania Aliancie nebola žiadna jej členská krajina vojensky napadnutá, a NATO tak zaistilo mier pre všetkých svojich členov.„Nikto si na tak silné spoločenstvo netrúfne, som o tom presvedčený, no je potrebné hovoriť, že toto nie je len o vojenskej sile. Musíme sa pozrieť realite do očí a na rovinu povedať, že žijeme v informačnej vojne, kedy je z faktu - klamstvo a z účelového zavádzania - biblická pravda,” vyhlásil predseda Demokratov s tým, že dnes je to najmä Rusko, ktoré potrebuje oslabiť NATO. Putin nás chcel rozdeliť, no po tom, čo nezmyselne a bezdôvodne zaútočil na Ukrajinu sa Aliancia rozrástla o ďalšie krajiny a sme ešte silnejší ako kedykoľvek predtým," zdôraznil Naď a pokračocal, že Rusko sa dezinformáciami a cielenou propagandou snaží nakloniť verejnosť na svoju stranu a okrem spravodajských služieb na to využíva aj politikov a rôzne organizácie v členských krajinách.Podľa Naďa je dôležité hovoriť o tom, kto je agresor a komu treba pomôcť, pretože ak sa SR postaví na nesprávnu stranu, bude demokratický svet čeliť vážnym problémom.Strach, klamstvo a témy obrany sú podľa exministra obrany zneužívané aj v politickom boji.„Jeden z kandidátov na prezidenta SR vykresľuje samého seba ako ochrancu slovenských vojakov pred nasadením na Ukrajinu. Sám pritom vie, že nikto našich vojakov nikam neposiela," uviedol Naď s tým, že takéto zneužívanie tém oslabuje NATO navodzovaním dojmu, že členské štáty chcú, aby ich vojaci bojovali na Ukrajine.To je podľa Naďa podlé klamstvo. Vstupom do NATO Slovensko podľa Naďa zásadne posilnilo svoju bezpečnosť a obranu.„Patríme do dobre fungujúceho spoločenstva, ktoré je vždy pripravené vzájomne si pomôcť," uzavrel Naď.