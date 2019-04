DFB a DFL navrhnú spoločného kandidáta na šéfa zväzu

Bývalý prezident DFB Reinhard Grindel. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt 11. apríla (TASR) - Nemecký futbalový zväz (DFB) chce nájsť nového prezidenta do konca júla. Spolu s Nemeckou futbalovou ligou (DFL) by mali navrhnúť spoločného kandidáta, ktorý sa predstaví na najbližšom kongrese zväzu 27. septembra.DFB požiada o pomoc s hľadaním svojho nového šéfa náborovú firmu, regionálne a štátne zväzy, profesionálne kluby a ďalšie národné asociácie. Následne si Rada zväzu 26. júla vypočuje návrhy kandidátov a oznámi meno svojho nominanta.Bývalý prezident DFB Reinhard Grindel odstúpil minulý týždeň po tom, ako sa prevalilo, že dostal luxusné hodinky za 6000 eur od ukrajinského oligarchu Grigoriho Surkisa. Nemecký funkcionár neuviedol daňovému úradu ich hodnotu. Nemecké zákony zdaňujú tovary, ktoré sa dostanú do krajiny letecky a ich cena presiahne 430 eur. Za tento prečin mu hrozia pokuta či dokonca trestné stíhanie.DFB odvtedy dočasne vedú prezident DFL Reinhard Rauball a viceprezident zväzu Rainer Koch. Informovala o tom agentúra DPA.