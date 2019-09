DHL Express (Slovakia) informuje o úprave cien na rok 2020

Foto: DHL Express Foto: DHL Express

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. septembra (OTS) - DHL Express, popredný dodávateľ medzinárodných expresných služieb informuje o ročnom všeobecnom zvýšení cien, ktoré vchádza do platnosti 1. januára 2020. V Slovenskej republike dôjde k priemernému zvýšeniu cien v porovnaní s rokom 2019 o 4,9% pre medzinárodné expresné zásielky.“, uviedla, Managing Director, DHL Express Slovakia. „Ceny sa každoročne upravujú spoločnosťou DHL Express, berúc do úvahy infláciu a dynamiku meny, napríklad administratívne náklady spojené s regulačnými a bezpečnostnými opatreniami. Tieto opatrenia sú pravidelne aktualizované vnútroštátnými a medzinárodnými orgánmi vo všetkých viac ako 220 krajinách a teritóriách, ktorým DHL Express slúži. V závislosti od miestnych podmienok krajiny sa úpravy cien líšia a budú sa vzťahovať na všetkých zákazníkov, ak to zmluvy umožňujú.Pre viac informácií, navštívte web stránku www.dhl.sk