Di Maio sa stretol s líbyjským premiérom Chalífom Haftarom

Luigi Di Maio, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tripolis 18. decembra (TASR) - Taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio sa v utorok počas návštevy Líbye stretol s premiérom tejto severoafrickej krajiny Fajízom Sarrádžom, ktorý stojí na čele medzinárodne uznávanej vlády, a veliteľom Líbyjskej národnej armády (LNA) Chalífom Haftarom. K stretnutiu so šéfom talianskej diplomacie došlo v čase, keď medzi týmito dvoma líbyjskými lídrami a ich skupinami hrozí vypuknutie nového kola ozbrojených stretov, píše agentúra DPA.Počas stretnutia so Sarrádžom v hlavnom meste Líbye Di Maio zdôraznil, že nevidí možnosť, ako vyriešiť krízu v Líbyi vojenskou cestou, a preto podporuje snahy OSN o obnovenie politických rokovaní, uviedla vo svojom vyhlásení líbyjská vláda národnej jednoty.Šéf talianskej diplomacie podľa svojich slov taktiež verí v úspech plánovanej berlínskej konferencie, ktorú by chcelo na budúci rok zorganizovať Nemecko s cieľom sprostredkovať v Líbyi prímerie.Di Maio následne odcestoval do centrály LNA, ktorá sa nachádza v dedine Radžma na východ od Bengázi, a stretol sa tam s Haftarom. Médiá podporujúce LNA zverejnili zábery zo stretnutia, avšak neposkytli o ňom žiadne podrobnejšie informácie.Haftar ešte minulý týždeň ohlásil, že LNA začne "rozhodujúcu" bitku o centrum Tripolisu. Ofenzívu na Tripolis, s cieľom zvrhnúť Sarrádžovu vládu, začal veliteľ LNA ešte pred ôsmimi mesiacmi.Líbya sa zmieta v chaose od roku 2011, keď tam bol za pomoci NATO zosadený dlhoročný vodca Muammar Kaddáfí. Chaos prerástol v roku 2014 do ozbrojeného konfliktu, v ktorom proti sebe stoja na jednej strane sily verné medzinárodne uznanej vláde a parlamentu a na strane druhej jednotky generála Haftara. Proti obom vedú ozbrojený boj islamisti a ich spojenci.Haftar v roku 2014 vyhlásil vojnu islamským militantom v meste Benghází. Získal si tým podporu mnohých Líbyjčanov nespokojných s politickým a bezpečnostným chaosom, ktorý v ich krajine zavládol v roku 2011 po zosadení a zabití Muammara Kaddáfího.Kým Saudská Arábia, Egypt a Spojené arabské emiráty podporujú Haftara, Turecko a Katar sa otvorene postavili za Sarrádža.