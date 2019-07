Diallo je po roku v Dortmunde krok od prestupu do PSG

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 15. júla (TASR) - Francúzsky futbalista Abdou Diallo je krok od prestupu z Borussie Dortmund do Paríža St. Germain. Dvadsaťtriročný stopér neodcestoval s nemeckým tímom na turné do USA a v súčasnosti je vo francúzskej metropole na lekárskej prehliadke. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcu Borussie.Vicemajster I. bundesligy by mal za Dialla zinkasovať minimálne 34 miliónov eur, o šesť viac, ako zaň zaplatil vlani Mainzu.