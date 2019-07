Diallo podpísal päťročnú zmluvu s PSG

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 16. júla (TASR) - Francúzsky futbalista Abdou Diallo prestúpil z Borussie Dortmund do Paríža St. Germain. Dvadsaťtriročný stopér neodcestoval s nemeckým tímom na turné do USA a po absolvovaní lekárskej prehliadky podpísal so šampiónom Ligue 1 päťročný kontrakt.Vicemajster I. bundesligy zinkasuje za Dialla minimálne 32 miliónov eur, o štyri viac, ako zaň zaplatil vlani Mainzu. Ďalšie dva milióny môže získať Dortmund v bonusoch.PSG už v letnom prestupovom termíne angažoval dvojicu španielskych stredopoliarov Pabla Sarabiu a Andera Herreru. Do Parku princov sa funkcionárom podarilo získať aj 19-ročného poľského brankára Marcina Bulku a rovnako starého holandského obrancu Mitchela Bakkera.