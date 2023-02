Diaľnica D1 v úseku Mengusovce – Spišský Štvrtok je uzatvorená v oboch smeroch, vodiči musia použiť obchádzku

4.2.2023 (Webnoviny.sk) - Diaľnica D1 v úseku Mengusovce – Spišský Štvrtok je až do odvolania obojsmerne uzatvorená. Obchádzková trasa vedie po ceste prvej triedy I/18 cez mesto Poprad.Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. Pre zlé poveternostné podmienky vyzýva ľudí, aby, pokiaľ to nie je nevyhnutné, odložili svoju cestu autom. Slovenská správa ciest zase upozorňuje na slabú dohľadnosť pre silné sneženie vo viacerých oblastiach. Do 50 metrov je to Tatranská Štrba, do 100 metrov napríklad v lokalitách Iliašovce, Poprad, Batizovce, Šváboská stráň, Štrba, Mníšek nad Hnilcom a Spišská Nová Ves.