Diaľnice podľa Danka potrebujú pôžičku osem miliárd eur, výpadok z diaľničných známok je minimálny

21.2.2020 (Webnoviny.sk) - Na dobudovanie všetkých úsekov diaľníc, tak aby sa Slovensko prepojilo všetkými svetovými stranami, potrebujeme podľa predsedu parlamentu Andreja Danka pôžičku osem miliárd eur. Ak sa tak nestane, dobudovanie bude trvať 80 rokov. Výpadok na údržbu diaľnic, ktorý by nastal po zrušení diaľničných známok pre fyzické osoby, by bol v porovnaní so sumou 8 miliárd eur minimálny.Predseda parlamentu to uviedol v piatok počas rokovania o vládnom návrhu zákona na skrátené legislatívne konanie, ktorým sa zrušuje zákon o diaľničnej známke.Vláda schválila návrh na zrušenie zákona o diaľničnej známke s účinnosťou od 1. januára 2021. Motoristi s autami do 3,5 tony by tak mali od budúceho roka jazdiť po diaľniciach a rýchlostných cestách bezplatne.Kabinet zároveň odsúhlasil skrátené legislatívne konanie o zrušení diaľničných známok. Oba návrhy, ktoré vláda odobrila s pripomienkami, predložil premiér Peter Pellegrini ( Smer-SD ). Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek ( Most-Híd ) sa na rokovaní vlády nezúčastnil."Slovensko potrebuje dobudovanie 1 100 kilometrov diaľničnej siete a všetkých vecí s tým súvisiacich, aby sme prepojili všetky svetové strany v štáte. Pri súčasnom tempe by to trvalo 80 rokov. Potrebujeme veľkú pôžičku a dofinancovanie NDS, pretože dnes má k dispozícii 480 miliónov, no potrebuje na dobudovanie 8 miliárd eur. Ak sa tak nestane, ani deti našich detí sa nedočkajú dobudovania diaľníc. Bez pôžičky tu diaľnice nikdy nebudú dokončené, a to čo im berie vo financiách tento návrh, je malá kvapka v mori," povedal Andrej Danko.Predpokladaný negatívny vplyv z dôvodu zrušenia povinnosti úhrady diaľničných známok dosahuje 70 miliónov eur ročne. Po odpadnutí tohto daňového výdavku možno podľa vlády predpokladať pozitívny vplyv na daňové príjmy vo výške 10 miliónov eur.Zrušenie diaľničných známok pre fyzické a právnické osoby, kým nebudú dostavané diaľnice na Slovensku, predtým inicioval predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko ako jednu z podmienok zvolania mimoriadnej schôdze parlamentu.Danko si za to vyslúžil tvrdú kritiku od viacerých expertov, ktorí to označili za nezmysel a zúfalú snahu získať si hlasy voličov krátko pred parlamentnými voľbami."To, čo si myslí minister dopravy o tomto zákone, deklaruje to, že ho ani neprišiel predložiť do NR SR. Mne sa tlačí do úst povedať, že je to hlúpy návrh. Dúfam, že nik príčetný za toto nezahlasuje. Inak sa na diaľnice a ich údržbu budú skladať tí, čo auto nemajú, pretože si ho nemôžu dovoliť alebo chcú byť ekologickí. Toto nemôže prejsť a musí to skončiť hneď po prerokovaní," povedal poslanec NR SR za SaS Miroslav Ivan."Neviem, akým spôsobom sa zrodil tento nápad. Ani samotní motoristi nesúhlasia so zrušením diaľničných známok. Áno niektorí povedali, že nie je spravodlivé platiť za tie frcky diaľnic, ktoré máme napríklad na severe Slovenska za Žilinou, no v porovnaní s krajinami EÚ nemáme až tak vysokú cenu diaľničnej známky. Takže zanechajme ich, starajme sa o to, o čo máme, aby mafiáni nezískavali pokútnym spôsobom zákazky a dostavba diaľníc a ich zákazky nebudú vybuchovať," doplnil poslanec NR SR a volebný líder a podpredseda Demokratickej strany Jozef Rajtár. Únia autodopravcov Slovenska pohrozila blokovaním diaľnic a ciest, ak by Národná rada SR schválila zrušenie diaľničných známok. V takom prípade ihneď vyzve svojich členov k blokovaniu ciest a diaľnic na miestach, kde sa budú práve nachádzať.