Diaľničiari a polícia budú kontrolovať diaľničné známky na hraniciach

Bratislava 15. júla (TASR) – Vodičov počas leta čakajú intenzívnejšie kontroly diaľničných známok. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spolu s Prezídiom Policajného zboru SR posilnia dohľad najmä na diaľničných hraničných priechodoch.NDS má podľa hovorkyne spoločnosti Michaely Michalovej na kontrolu úhrady diaľničných známok vyčlenených šesť špeciálnych vozidiel. Tie monitorujú situáciu na cestách a v spolupráci s príslušníkmi polície riešia priestupky najmä priamo na mieste, a to blokovou pokutou.priblížila Michalová.Zároveň poukázala na to, že počas leta na Slovensko smeruje omnoho viac motoristov zo zahraničia ako v ostatných mesiacoch.podotkla hovorkyňa.Povinnosť úhrady diaľničných známok okrem vozidiel v teréne monitorujú aj stacionárne kamery, ktoré zachytávajú evidenčné čísla prechádzajúcich vozidiel. Tieto zábery sa následne vyhodnocujú. Porovnávajú sa so zoznamom zakúpených diaľničných známok v databáze NDS. Ak sa zistí podozrenie z porušenia povinnosti úhrady diaľničnej známky, informácie sú poskytnuté do Jednotného informačného systému v cestnej doprave. Ten je v správe Ministerstva dopravy a výstavby SR.doplnila Michalová. Samotné zasielanie rozkazu o uložení pokút je v kompetencii Ministerstva vnútra SR.