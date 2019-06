Diaľničiari chcú nakúpiť terénne automobily za asi 640.000 eur bez DPH

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) chce nakúpiť terénne automobily, hodnotu zákazky odhaduje na 640.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.Nové osobné terénne automobily by mali byť v počte 27 kusov. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena, zákazka pritom nebude spolufinancovaná z eurofondov. Použitá bude elektronická aukcia. Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť v tendri do 17. júla tohto roka.Diaľničiari zároveň vyhlásili súťaž na poskytnutie poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti. Kritériom výberu je cena. Celková odhadovaná hodnota zákazky je 1.382.000 eur bez DPH, pričom nebude spolufinancovaná z eurofondov. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 15. júla 2019.