Diaľničiari chcú prípravné trhové konzultácie k úseku D1 s tunelom

Na archívnej snímke stavba diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala. Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 22. júla (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) si chce overiť možnosti dostavby úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Plánuje preto prípravné trhové konzultácie. Predbežné oznámenie bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.Celá písomná komunikácia počas konzultácií sa bude realizovať výhradne elektronicky. Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania sa predpokladá na 31. augusta tohto roka.Ako v júni informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová, zhotovitelia, ktorí dostavajú úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, vzídu z viacerých súťaží. Rozdelené budú tak, aby sa optimalizovala rýchlosť dostavby a špecializácia spoločností pre jednotlivé stavebné objekty.Kvalitu a hodnotu za peniaze by malo zabezpečiť multikriteriálne hodnotenie ponúk. Budú sa teda posudzovať viaceré kritériá, nielen najnižšia cena. Hlavná trasa a tunel by sa podľa jej slov mali súťažiť formou súťažného dialógu. Ďalšie časti stavby, napríklad technológia tunela, majú byť súťažené inou verejnou transparentnou formou podľa zákona o verejnom obstarávaní.NDS v marci ukončila zmluvu so zhotoviteľom úseku, združením Salini Impregilo – Dúha z dôvodu neuspokojivého postupu výstavby. Zhotoviteľ zložil 27. marca novú bankovú záruku, čím dohoda o ukončení kontraktu nadobudla účinnosť.