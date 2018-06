Diaľničiari od piatka v noci čiastočne uzavrie D2 pred Lafranconi

Most Lafranconi Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v piatok o 23.00 h čiastočne uzavrie diaľnicu D2 od mosta nad Nábrežím arm. gen. L. Svobodu. Ako ďalej TASR informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová, čiastočná uzávera potrvá do 11. augusta do 10.00 h.Dôvodom uzávery je výmena mostných záverov. Most sa podľa Michalovej nachádza na D2 na 62,119 kilometri medzi tunelom Sitina a križovatkou Bratislava - Mlynská dolina.Pracovať budú pracovníci v pravom jazdnom pruhu v smere na Petržalku v dvoch etapách a následne v ľavom jazdnom pruhu v smere na Malacky takisto v dvoch etapách. Autá tak budú jazdiť vo voľnom pruhu.