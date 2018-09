Diaľničiari od štvrtka uzatvoria odpočívadlo vo Veľkom Záluží

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzatvorí vo štvrtok (13.9) odpočívadlo vo Veľkom Záluží. Dôvodom je výmena asfaltového koberca odpočívadla, odbočovacieho a priraďovacieho pruhu. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.uviedla.Podľa NDS by práce mali trvať do nedele (16.9) do 12.00 h.