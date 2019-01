Dialničiari potrebujú podľa SaS nového šéfa,aby vyriešil tunel Višňové

Na snímke tunel Ovčiarsko. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. januára (TASR) – Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) a premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) robia podľa SaS chybu, keď saslovensko-talianskemu konzorciu zrušením zmluvy na výstavbu diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala. Liberáli tvrdia, že Národná diaľničná spoločnosť (NDS) potrebuje nového šéfa, ktorý by problém tejto stavby vyriešil.myslí si poslanec SaS Miroslav Ivan, podľa ktorého by sa minister a premiér mali zamerať skôr na to, ako v tomto prípade vyzerala práca štátnych orgánov a NDS.Diaľničná spoločnosť podľa Ivana nekonala tak, ako mala, keď sa prvý raz dozvedela o nedodržiavaní termínov.zdôraznil Ivan.SaS tvrdí, že NDS potrebuje nového generálneho riaditeľa, ktorý bude vidieť problémy z inej perspektívy a ktorý. Riešenie podľa liberálov nie je v súdnom spore, ale v rokovaní s konzorciom.skonštatovali.