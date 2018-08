Diaľničiari urobia v septembri a v októbri údržbu všetkých tunelov

ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 31. augusta (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uskutoční postupne v septembri a v októbri pravidelnú údržbu a kontrolu vo všetkých diaľničných tuneloch.Podľa hovorkyne NDS Michaely Michalovej sa tak v tuneloch Svrčinovec a Poľana, Bôrik, Šibenik, Považský Chlmec, Horelica, Branisko a Sitina postupne vyčistia ostenia tunelov, stropné konštrukcie, chodníky, vozovka, drenáž a kanalizačná sieť. Súčasne sa vyčistí aj štrbinová kanalizácia, ošetria sa antikorové súčasti dverí, SOS kabíny a osvetlenie.doplnila Michalová.Pre motoristov bude doprava presmerovaná na súbežné cestné komunikácie. NDS začne s jesennou údržbou súčasne v tuneloch Svrčinovec a Poľana, ktoré sú na diaľnici D3. Od 7. septembra od 22.00 h do 9. septembra do 22.00 h tak budú oba tunely uzavreté nepretržite 48 hodín.Nasledovať bude tunel Bôrik na diaľnici D1. Od 21. septembra od 20.00 h do 23. septembra do 13.00 h bude prebiehať údržba v ľavej tunelovej rúre v smere do Žiliny. Súčasne v pravej tunelovej rúre smerom do Prešova budú diaľničiari pracovať od 21. septembra od 23.00 h do 23. septembra do 17.00 h.V tuneli Šibenik na diaľnici D1 sa spustí údržba od 29. septembra, v prípade ľavej tunelovej rúry smerom na Žilinu to bude od 0.00 h do 30. septembra do 11.00 h. A v pravej tunelovej rúre to bude od 29. septembra od 1.00 h do 30. septembra do 12.00 h.V tuneli Považský Chlmec na diaľnici D3 sa práce spustia od 5. októbra od 20.00 h do 7. októbra do 22.00 h. Podobne to bude aj v tuneli Horelica na diaľnici D3, kde sa práce začnú od 5. októbra od 22.00 h a prebiehať budú do 7. októbra do 22.00 h.Od 13. októbra od 0.00 h sa začne údržba v tuneli Branisko na diaľnici D1 a potrvá do 16. októbra do 12.00 h. Čo sa týka tunela Sitina na diaľnici D2, ten má naplánovanú údržbu na viacero dní. Začať by sa malo od 19. októbra od 22.00 h do 20. októbra do 10.00 h. Následne sa bude pokračovať 20. októbra od 22.00 h do 21. októbra do 10.00 h a tiež od 21. októbra od 22.00 h do 22. októbra do 4.00 h.Práce by mali potom prebiehať ešte od 26. októbra od 22.00 h do 27. októbra do 10.00 h, v ten istý deň sa začnú od 22.00 h a pokračovať budú do 28. októbra do 10.00 h a ako rezerva sú naplánované aj práce na 28. októbra od 22.00 h do 29. októbra do 4.00 h.